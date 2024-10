Bocian z Przodkowa nie odleciał na zimę. "Dokarmianie upośledza jego samodzielność"

Mieszkańcy gminy Przodkowo mogą natknąć się na bociana, który mimo nadejścia jesieni wciąż nie podjął wędrówki do ciepłych krajów. Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja" zaapelował do okolicznych mieszkańców, aby powstrzymali się od dokarmiania ptaka. Swoją prośbę motywuje faktem, że nie tylko upośledza to samodzielność bociana, ale również zniechęca go do wylotu na południe.