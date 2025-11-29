Logo strona główna
Trójmiasto

Wójt spowodował kolizję i uciekł, był po alkoholu. Teraz przeprasza

63-latek usłyszał zarzuty
Spowodował kolizję, był po alkoholu. 63-latek usłyszał zarzuty
Źródło: KPP Człuchów
63-letni mężczyzna usłyszał zarzuty w sprawie kolizji w Przechlewie (województwo pomorskie), którą spowodował po alkoholu. Po zdarzeniu uciekł. W chwili zatrzymania był pijany - miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Z zarzutów wynika, że był nietrzeźwy również wtedy, gdy doprowadził do kolizji. Jak ustalili lokalni dziennikarze, to wójt gminy. Teraz przeprasza.

63-latek usłyszał w sobotę zarzuty kierowania pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu. Chodzi o kolizję z piątku, do której doszło na ulicy Dworcowej w Przechlewie. Policja zgłoszenie dostała o godzinie 16.40.

- Funkcjonariusze pojechali na miejsce. Jak wstępnie ustalili, kierujący volkswagenem golfem na łuku drogi poruszał się przeciwnym pasem ruchu i spowodował zderzenie z fiatem ducato - przekazała nam aspirant sztabowa Renata Konopelska z Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.

Dodała, że po wszystkim kierowca volkswagena wycofał, wjechał na pobliską posesję, zostawił pojazd i uciekł.

63-latek usłyszał zarzuty
63-latek usłyszał zarzuty
Źródło: KPP Człuchów

Zatrzymany po kilku godzinach, pijany

Fiatem jechało dwóch mężczyzn, Obaj byli trzeźwi. Policja rozpoczęła poszukiwania sprawcy.

- Mężczyzna został zatrzymany około godziny 20.30 w Przechlewie, to 63-letni mieszkaniec tej miejscowości. W chwili zatrzymania został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Był nietrzeźwy - dodała Konopelska.

Jak przekazała, mężczyzna w chwili zatrzymania miał 1,5 promila alkoholu we krwi.

Sprawca uderzył w fiata ducato
Sprawca uderzył w fiata ducato
Źródło: Radio WEEKEND FM

Wójt: nie powinno to się wydarzyć

O sprawie jako pierwsze poinformowało radio Weekend FM. Jak ustalili dziennikarze, zatrzymany 63-latek to wójt gminy Przechlewo Andrzej Żmuda-Trzebiatowski, który już kilka lat temu był karany za spowodowanie kolizji po alkoholu.

- Przepraszam, nie powinno to się wydarzyć, pojechałem samochodem pod wpływem alkoholu - mówił samorządowiec dziennikarzowi radia Weekend FM w sobotę po usłyszeniu zarzutów.

Dodał, że nie pamięta tego, że uciekł po kolizji. Dziennikarz zapytał go, czy poda się do dymisji, tym bardziej, że nie pierwszy raz został przyłapany na jeździe pod wpływem alkoholu.

- Nie było takiej sytuacji już od dłuższego czasu - stwierdził.

Wójt przyznał się do stawianych mu zarzutów, ale odmówił wyjaśnień. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Kolizję spowodował kierowca volkswagena
Kolizję spowodował kierowca volkswagena
Źródło: Radio WEEKEND FM
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/ tam

Źródło: tvn24.pl, weekendfm.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Człuchów

województwo pomorskieAlkoholDrogi w PolscePolicja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica