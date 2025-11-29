Wójt spowodował kolizję i uciekł, był po alkoholu. Teraz przeprasza

Spowodował kolizję, był po alkoholu. 63-latek usłyszał zarzuty Źródło: KPP Człuchów

63-latek usłyszał w sobotę zarzuty kierowania pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu. Chodzi o kolizję z piątku, do której doszło na ulicy Dworcowej w Przechlewie. Policja zgłoszenie dostała o godzinie 16.40.

- Funkcjonariusze pojechali na miejsce. Jak wstępnie ustalili, kierujący volkswagenem golfem na łuku drogi poruszał się przeciwnym pasem ruchu i spowodował zderzenie z fiatem ducato - przekazała nam aspirant sztabowa Renata Konopelska z Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.

Dodała, że po wszystkim kierowca volkswagena wycofał, wjechał na pobliską posesję, zostawił pojazd i uciekł.

Zatrzymany po kilku godzinach, pijany

Fiatem jechało dwóch mężczyzn, Obaj byli trzeźwi. Policja rozpoczęła poszukiwania sprawcy.

- Mężczyzna został zatrzymany około godziny 20.30 w Przechlewie, to 63-letni mieszkaniec tej miejscowości. W chwili zatrzymania został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Był nietrzeźwy - dodała Konopelska.

Jak przekazała, mężczyzna w chwili zatrzymania miał 1,5 promila alkoholu we krwi.

Wójt: nie powinno to się wydarzyć

O sprawie jako pierwsze poinformowało radio Weekend FM. Jak ustalili dziennikarze, zatrzymany 63-latek to wójt gminy Przechlewo Andrzej Żmuda-Trzebiatowski, który już kilka lat temu był karany za spowodowanie kolizji po alkoholu.

- Przepraszam, nie powinno to się wydarzyć, pojechałem samochodem pod wpływem alkoholu - mówił samorządowiec dziennikarzowi radia Weekend FM w sobotę po usłyszeniu zarzutów.

Dodał, że nie pamięta tego, że uciekł po kolizji. Dziennikarz zapytał go, czy poda się do dymisji, tym bardziej, że nie pierwszy raz został przyłapany na jeździe pod wpływem alkoholu.

- Nie było takiej sytuacji już od dłuższego czasu - stwierdził.

Wójt przyznał się do stawianych mu zarzutów, ale odmówił wyjaśnień. Grozi mu do trzech lat więzienia.

