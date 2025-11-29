63-latek usłyszał w sobotę zarzuty kierowania pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu. Chodzi o kolizję z piątku, do której doszło na ulicy Dworcowej w Przechlewie. Policja zgłoszenie dostała o godzinie 16.40.
- Funkcjonariusze pojechali na miejsce. Jak wstępnie ustalili, kierujący volkswagenem golfem na łuku drogi poruszał się przeciwnym pasem ruchu i spowodował zderzenie z fiatem ducato - przekazała nam aspirant sztabowa Renata Konopelska z Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.
Dodała, że po wszystkim kierowca volkswagena wycofał, wjechał na pobliską posesję, zostawił pojazd i uciekł.
Zatrzymany po kilku godzinach, pijany
Fiatem jechało dwóch mężczyzn, Obaj byli trzeźwi. Policja rozpoczęła poszukiwania sprawcy.
- Mężczyzna został zatrzymany około godziny 20.30 w Przechlewie, to 63-letni mieszkaniec tej miejscowości. W chwili zatrzymania został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Był nietrzeźwy - dodała Konopelska.
Jak przekazała, mężczyzna w chwili zatrzymania miał 1,5 promila alkoholu we krwi.
Nieoficjalnie: to wójt gminy
O sprawie jako pierwsze poinformowało radio Weekend FM. Jak ustalili dziennikarze, zatrzymany 63-latek to wójt gminy Przechlewo, który już kilka lat temu był karany za spowodowanie kolizji po alkoholu.
Sprawcy grozi teraz do trzech lat więzienia.
Autorka/Autor: MAK/ tam
Źródło: tvn24.pl, weekendfm.pl
Źródło zdjęcia głównego: Radio WEEKEND FM