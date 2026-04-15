Trójmiasto Zatrzymali ojca z dwoma synami. Wszyscy byli poszukiwani

Do zdarzenia doszło w Pruszczu Gdańskim Źródło: Google Maps

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, zajmujący się ustalaniem miejsca pobytu i zatrzymywaniem osób poszukiwanych, w poniedziałek, 13 kwietnia, zatrzymali 40-letniego mężczyznę oraz jego dwóch synów: 16-latka i 15-latka.

"40-latek był poszukiwany listem gończym do odbycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem. Policjanci znaleźli przy nim amfetaminę. Mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego noc spędził w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych" - informuje w komunikacie pruszczańska policja.

40-latek był poszukiwany do odbycia kary więzienia Źródło: KPP Pruszcz Gdański

Ojciec w więzieniu, synowie w ośrodku wychowawczym

Razem z mężczyzną zatrzymani zostali jego dwaj synowie: 16-latek i 15-latek. Obaj byli poszukiwani, decyzją sądu, w celu doprowadzenia do młodzieżowego ośrodka wychowawczego w związku z czynami karalnymi (policja nie podaje, jakimi - red) oraz demoralizacją.

40-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków i został przewieziony do więzienia, gdzie odbywa już zasądzony wcześniej wyrok.

Za posiadanie narkotyków grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany mężczyzna trafił do więzienia, gdzie spędzi 1,5 roku Źródło: KPP Pruszcz Gdański

Nastolatkowie zostali z kolei odwiezieni do ośrodka wychowawczego.

