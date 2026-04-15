Zatrzymali ojca z dwoma synami. Wszyscy byli poszukiwani
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, zajmujący się ustalaniem miejsca pobytu i zatrzymywaniem osób poszukiwanych, w poniedziałek, 13 kwietnia, zatrzymali 40-letniego mężczyznę oraz jego dwóch synów: 16-latka i 15-latka.
"40-latek był poszukiwany listem gończym do odbycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem. Policjanci znaleźli przy nim amfetaminę. Mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego noc spędził w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych" - informuje w komunikacie pruszczańska policja.
Ojciec w więzieniu, synowie w ośrodku wychowawczym
Razem z mężczyzną zatrzymani zostali jego dwaj synowie: 16-latek i 15-latek. Obaj byli poszukiwani, decyzją sądu, w celu doprowadzenia do młodzieżowego ośrodka wychowawczego w związku z czynami karalnymi (policja nie podaje, jakimi - red) oraz demoralizacją.
40-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków i został przewieziony do więzienia, gdzie odbywa już zasądzony wcześniej wyrok.
Za posiadanie narkotyków grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.
Nastolatkowie zostali z kolei odwiezieni do ośrodka wychowawczego.
