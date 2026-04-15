Trójmiasto

Zatrzymali ojca z dwoma synami. Wszyscy byli poszukiwani

40-latek był poszukiwany do odbycia kary więzienia
Do zdarzenia doszło w Pruszczu Gdańskim
Źródło: Google Maps
Policjanci zatrzymali 40-letniego mężczyznę i jego dwóch synów: 16-latka i 15-latka. Ojciec był poszukiwany listem gończym i miał przy sobie narkotyki. Jego synowie, decyzją sądu, mieli być z kolei doprowadzeni do ośrodka wychowawczego.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, zajmujący się ustalaniem miejsca pobytu i zatrzymywaniem osób poszukiwanych, w poniedziałek, 13 kwietnia, zatrzymali 40-letniego mężczyznę oraz jego dwóch synów: 16-latka i 15-latka.

"40-latek był poszukiwany listem gończym do odbycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem. Policjanci znaleźli przy nim amfetaminę. Mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego noc spędził w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych" - informuje w komunikacie pruszczańska policja.

40-latek był poszukiwany do odbycia kary więzienia
40-latek był poszukiwany do odbycia kary więzienia
Źródło: KPP Pruszcz Gdański

Ojciec w więzieniu, synowie w ośrodku wychowawczym

Razem z mężczyzną zatrzymani zostali jego dwaj synowie: 16-latek i 15-latek. Obaj byli poszukiwani, decyzją sądu, w celu doprowadzenia do młodzieżowego ośrodka wychowawczego w związku z czynami karalnymi (policja nie podaje, jakimi - red) oraz demoralizacją.

40-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków i został przewieziony do więzienia, gdzie odbywa już zasądzony wcześniej wyrok.

Za posiadanie narkotyków grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany mężczyzna trafił do więzienia, gdzie spędzi 1,5 roku
Zatrzymany mężczyzna trafił do więzienia, gdzie spędzi 1,5 roku
Źródło: KPP Pruszcz Gdański

Nastolatkowie zostali z kolei odwiezieni do ośrodka wychowawczego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Udostępnij:
Świat

