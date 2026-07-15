Trójmiasto Prokuratura przesłuchała Karola Nawrockiego. Chodzi o apartamenty Muzeum II Wojny Światowej Oprac. Natalia Grzybowska |

Prokuratura przesłuchała Karola Nawrockiego. Chodzi o apartamenty Muzeum II Wojny Światowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Patryk Kosmider / Shutterstock

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Prezydent Karol Nawrocki został przesłuchany przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku w charakterze świadka - ustaliło jako pierwsze Radio Gdańsk. Jak potwierdził nam rzecznik Prokuratury Okręgowej Mariusz Duszyński, przesłuchanie odbyło się w ubiegły czwartek w gabinecie prezydenta w Warszawie. Na miejsce pojechał prokurator prowadzący śledztwo.

- Z przesłuchania został sporządzony protokół, który trafił do akt sprawy - dodał prok. Duszyńki.

Prokuratura, ani Kancelaria Prezydenta nie informowały wcześniej o tym przesłuchaniu. Wiadomo jednak, że prokuratura dwukrotnie występowała do kancelarii z wnioskiem o przesłuchanie prezydenta w charakterze świadka.

Postępowanie dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w związku z nieodpłatnym korzystaniem z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Jak podał prok. Duszyński, śledztwo jest na końcowym etapie. Przesłuchano już wszystkie osoby, wskazane przez prokuratora jako te, mogące mieć wiedzę związaną z przedmiotem śledztwa. Byli wśród nich między innymi wszyscy dyrektorzy Muzeum II Wojny Światowej, którzy sprawowali tę funkcję w latach 2017-2024. To trzy osoby, w tym właśnie obecny prezydent Karol Nawrocki.

Prokuratura czeka jeszcze na uzupełnienie dokumentacji przez Muzeum II Wojny Światowej. - Po jej uzyskaniu prokurator dokona ponownej analizy całego zgromadzonego materiału dowodowego i będzie mógł podjąć stosowne decyzje procesowe w zależności od wniosków wynikających z tej analizy - dodał rzecznik.

Śledztwo jest obecnie przedłużone do 24 sierpnia br.

Przypomnijmy, że śledztwo obejmuje lata 2017-2024. Według medialnych doniesień Karol Nawrocki miał w latach 2018-2021 korzystać z apartamentów muzeum przez około 200 dni bez uiszczenia opłat. Postępowanie prowadzone jest pod kątem przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

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