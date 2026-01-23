Nie żyje profesor Andrzej Januszajtis. "Pozostawił nam listę zadań do wykonania"

Andrzej Januszajtis w styczniu 2023 roku Źródło: Karol Makurat/East News

"Smutny dzień dla naszego miasta. W wieku 98 lat odszedł profesor Andrzej Januszajtis - wybitny historyk i naukowiec. Z pasją odkrywał historię, zawsze myśląc o przyszłych pokoleniach. Nawet podczas ostatniej rozmowy, już w szpitalu, pozostawił nam listę zadań do wykonania - m.in. odbudowę najstarszych organów w Gdańsku w Kościele św. Katarzyny oraz uporządkowanie nazw spichlerzy zgodnie z prawdą historyczną" - napisała w piątek na portalu Facebook prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Fizyk, społecznik, historyk

Andrzej Januszajtis urodził się w 1928 roku w Lidzie, a od 1933 roku mieszkał w Lublinie. W 1948 roku podjął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Na tej uczelni pracował też naukowo. W latach 1983-1986 był dziekanem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Pracę zawodową łączył ze studiami nad historią Gdańska. W 1967 roku został wybrany na przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Gdańska. W 1990 roku z ramienia Komitetów Obywatelskich (tworzonych przez działaczy "Solidarności") został członkiem Rady Miasta Gdańska, a następnie do czerwca 1994 roku był jej przewodniczącym. Życiową misją profesora było dokumentowanie i popularyzowanie historii Gdańska. Odegrał kluczową rolę w odbudowie i przywracaniu gdańskich zabytków, takich jak m.in. zegar astronomiczny w Bazylice Mariackiej czy carillon w Kościele św. Katarzyny. Jak podaje miejski portal gdansk.pl, w latach 60. prof. Januszajtis walczył o uratowanie Wartowni nr 1 na Westerplatte przed rozbiórką, kiedy obiektowi zagroziły rządowe plany rozbudowy kanału portowego i nowego nabrzeża. Dzięki jego staraniom Gdańsk odzyskał też skradzione podczas wojny: skrzydło ołtarza Ferberów z Bazyliki Mariackiej, dzieła z dawnego księgozbioru Towarzystwa Przyrodniczego (obecnie w zbiorach Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej) i dzwony z kościołów w Stegnie i Cedrach Wielkich. Za swoje zasługi w 2002 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. Został też odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (w 2014 roku) oraz Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości (w 2018 roku).

