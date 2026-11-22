Pożar hałdy złomu w Porcie Gdańsk
Zgłoszenie o pożarze przy ulicy Mariana Chodackiego 80 w Gdańsku wpłynęło w sobotę (21 listopada) około godziny 18.40.
- W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej na miejscu pracowało około 30 zastępów straży pożarnej - przekazał aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
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Trwa dogaszanie pogorzeliska
Obecnie na miejscu pracuje około 40 strażaków. Ratownicy przerzucają złom i przelewają go wodą, aby usunąć pozostałe zarzewia ognia oraz zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się pożaru.
Źródło: tvn24.pl
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