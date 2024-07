Potrącenie pieszego na pasach i ucieczka z miejsca zdarzenia. Nagranie

czytaj dalej

"On, po prostu, nie jest materiałem na przywódcę" - pisze o Donaldzie Trumpie "New York Times" w bezkompromisowym komentarzu redakcyjnym. Dziennik wzywa Amerykanów, by nie głosowali w nadchodzących wyborach na kandydata republikanów, "człowieka tak demonstracyjnie nieodpowiedniego do pełnienia urzędu prezydenta, jak żaden inny w długiej historii" USA.