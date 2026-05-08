Trójmiasto

Wielka akcja przeciwko pedofilom. Wśród zatrzymanych były asystent posła PiS

Operacja przeciw cyberprzestępczości pedofilskiej
Operacja "Hellfire". Zatrzymano łącznie 123 osoby i zabezpieczono 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami
Źródło: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
Cztery osoby zostały zatrzymane na Pomorzu w ramach ogólnopolskiej operacji służb "Hellfire" wymierzonej w przestępczość pedofilską. Jak się dowiedzieliśmy, wśród zatrzymanych jest były asystent jednego z polityków PiS.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili ogólnopolską operację "Hellfire", wymierzoną w przestępczość internetową o charakterze pedofilskim. W ramach działań w całym kraju zatrzymano 123 osoby, a w okręgu gdańskim (obszar obejmuje znaczną część województwa pomorskiego) w ręce policji wpadło czterech mężczyzn podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie pornografii z udziałem małoletnich.

Jak dowiedział się portal tvn24.pl, wśród zatrzymanych jest były asystent posła PiS Marcina Horały.

Pierwsze o sprawie poinformowało radio RMF. Poseł Marcin Horała twierdzi, że o sprawie dowiedział się od reportera rozgłośni. Zastrzega, że teraz nie utrzymują kontaktów. - Generalnie jakoś tam luźno się znamy. Gdzieś tam rok czy półtora roku temu jakąś kawę wypiliśmy - powiedział Horała w rozmowie z dziennikarzem stacji.

Według naszych informacji asystent polityka usłyszał zarzuty dotyczące posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Prokuratura zastosowała wobec niego policyjny dozór

Na razie śledczy oficjalnie nie potwierdzają tożsamości podejrzanych.

Ogólnopolska operacja "Hellfire"

Akcja była prowadzona od 15 do 26 kwietnia przez funkcjonariuszy CBZC wspólnie z Wydziałem do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Czynności koordynowali prokuratorzy z Departamentu do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej.

Jak podaje prokuratura, w ramach działań na terenie okręgu gdańskiego funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania mieszkań i zabezpieczyli sprzęt elektroniczny oraz nośniki danych. Zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 50 do 70 lat.

Jak przekazał prok. Mariusz Duszyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratur rejonowych w Pucku, Gdyni, Kwidzynie oraz Gdańsku Wrzeszczu, gdzie wykonano z ich udziałem czynności procesowe.

Prokuratorzy przedstawili podejrzanym zarzuty dotyczące sprowadzania, posiadania i przechowywania w celu rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich.

Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Są to dozór policji, poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

W całym kraju w ramach operacji "Hellfire" zatrzymano łącznie 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat. Przeprowadzono ponad 177 przeszukań i zabezpieczono około 1500 urządzeń teleinformatycznych oraz nośników danych. Jak poinformowała prokuratura, zarzuty przedstawiono 95 osobom. Podejrzanym grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
