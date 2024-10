13 ciosów nożem, zarzut usiłowania zabójstwa policjanta i areszt dla 27-latka

Do ataku na policjanta doszło we wtorek ok. godz. 18 we wsi Tursko w powiecie bytowskim. Funkcjonariusz wspólnie ze strażnikiem leśnym podczas patrolowania lasu próbowali interweniować wobec mężczyzny, który na ich widok zaczął uciekać. Policjant ruszył za nim. Napastnik ugodził mundurowego nożem i uciekł.