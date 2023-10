Pijany kierowca uderzył w drzewo. Mimo braku koła jechał dalej

czytaj dalej

Nie ma co zwlekać, tylko trzeba po prostu pomóc demokracji - zaapelował do Andrzeja Dudy wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (Trzecia Droga). W środę w Sejmie politycy zastanawiali się, komu prezydent powierzy misję tworzenia nowego rządu. Zdaniem Marcina Kierwińskiego (Koalicja Obywatelska) "Andrzej Duda wydaje się troszczyć tylko o to, by PiS-owcy mieli czas na zniszczenie dokumentów, które ich kompromitują, i żeby jeszcze kilku 'pisiewiczy' umieścić na różnych stanowiskach".