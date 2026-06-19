Trójmiasto Ksiądz miał molestować chłopców. "Wytypowano 16 pokrzywdzonych" Michał Malinowski |

Ksiądz podejrzany o pedofilię chodził po kolędzie (materiał z 23.01.2025) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak poinformowała prokurator Wioleta Noch z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, śledztwo cały czas pozostaje w toku i jest prowadzone w kierunku ustalenia odpowiedzialności karnej podejrzanego za czyny popełnione na szkodę chłopców w wieku poniżej 18 lat. Dodała, że na obecnym etapie postępowania wytypowano 16 pokrzywdzonych.

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- Liczba ta wynika ze zgłoszeń oraz analizy zgromadzonych dowodów, która nadal trwa. Dotychczas zgromadzony materiał dał podstawę do przedstawienia podejrzanemu zarzutów dotyczących pięciu z tych osób, natomiast w odniesieniu do pozostałych czynności procesowe pozostają w toku - podała prokurator Noch.

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Postanowieniem z dnia 26 maja Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim przedłużył wobec Waldemara P. stosowanie środka zabezpieczającego w postaci tymczasowego aresztowania do 31 sierpnia.

- Obrońca wniósł zażalenie na postanowienie do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Dotychczas nie zostało rozpoznane - poinformowała prokurator.

Śledztwo po zawiadomieniu kurii

Śledztwo wszczęto 1 sierpnia 2025 roku po zawiadomieniu kanclerza Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw seksualnych przez osobę duchowną. Obejmuje ono doprowadzanie małoletnich do poddania się innym czynnościom seksualnym w latach 2004-2024 w różnych miejscowościach województwa pomorskiego.

Do sprawy odniosła się wówczas również kuria. "W związku z informacją o aresztowaniu ks. Waldemara P., diecezja pelplińska wyraża zdecydowany brak zgody na jakąkolwiek krzywdę, a zwłaszcza na wykorzystanie małoletnich. Osoby pokrzywdzone i ich najbliżsi otrzymali i otrzymają wsparcie w dialogu z ich potrzebami i oczekiwaniami" - podkreślono w oświadczeniu rzecznika diecezji.

Ksiądz przebywa w areszcie (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Shutterstock

W oświadczeniu było można również przeczytać, że po zgłoszeniu się do delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży w diecezji pelplińskiej osoby, deklarującej, że została skrzywdzona przez duchownego, 14 sierpnia 2024 r. delegat złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach. Ta we wrześniu 2024 r. odmówiła wszczęcia śledztwa.

"24 lipca 2025 r. delegat złożył analogiczne zawiadomienie, dotyczące jednak innej osoby pokrzywdzonej, do Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim, która przedstawiła duchownemu zarzuty. Żadne z powyższych zawiadomień nie dotyczyło bieżących zachowań duchownego" - zrelacjonował rzecznik. Jak zapewnił, "osobom, które zgłosiły się do delegata, została zaproponowana pomoc psychologiczna".