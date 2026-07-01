Trójmiasto Hulajnogą z prędkością prawie 70 kilometrów na godzinę. Bo nie może prowadzić aut Oprac. Natalia Grzybowska |

Mężczyzna przyznał, że jego jednoślad może osiągać nawet około 100 kilometrów na godzinę Źródło wideo: Policja Bytów Źródło zdj. gł.: KPP Bytów

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Policjanci bytowskiej drogówki zatrzymali do kontroli mężczyznę poruszającego się hulajnogą elektryczną po drodze wojewódzkiej między Kozinem a Czarną Dąbrówką (woj. pomorskie). Funkcjonariusze, jadąc za jednośladem, sprawdzili jego prędkość. Pomiar wykonany wideorejestratorem wykazał, że kierujący poruszał się z prędkością blisko 70 kilometrów na godzinę.

Podczas kontroli mężczyzna tłumaczył policjantom, że korzysta z hulajnogi, ponieważ ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodał, że jego jednoślad może osiągać nawet około 100 kilometrów na godzinę. .

- Zgodnie z przepisami maksymalna prędkość hulajnogi może wynosić 20 kilometrów na godzinę, a po jezdni można poruszać się nią tylko wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danym odcinku wynosi nie więcej niż 30 kilometrów na godzinę - przypomniał oficer prasowy policji w Bytowie sierż. szt. Dawid Łaszcz. Zwrócił uwagę, że jazda z taką prędkością jest skrajnie niebezpieczna - niewielkie koła i wysoki środek ciężkości sprawiają, że nawet drobna nierówność może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem.

Za popełnione wykroczenia mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1100 zł.

Źródło: Google Maps

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