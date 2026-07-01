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Trójmiasto

Hulajnogą z prędkością prawie 70 kilometrów na godzinę. Bo nie może prowadzić aut

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Pędził hulajnogą prawie 70 km/h
Mężczyzna przyznał, że jego jednoślad może osiągać nawet około 100 kilometrów na godzinę
Źródło wideo: Policja Bytów
Źródło zdj. gł.: KPP Bytów
Policjanci z Bytowa zatrzymali do kontroli mężczyznę poruszającego się hulajnogą elektryczną po drodze wojewódzkiej. Jechał z prędkością prawie 70 kilometrów na godzinę. Przyznał, że jego jednoślad może osiągać nawet około 100 kilometrów na godzinę.

Policjanci bytowskiej drogówki zatrzymali do kontroli mężczyznę poruszającego się hulajnogą elektryczną po drodze wojewódzkiej między Kozinem a Czarną Dąbrówką (woj. pomorskie). Funkcjonariusze, jadąc za jednośladem, sprawdzili jego prędkość. Pomiar wykonany wideorejestratorem wykazał, że kierujący poruszał się z prędkością blisko 70 kilometrów na godzinę.

Podczas kontroli mężczyzna tłumaczył policjantom, że korzysta z hulajnogi, ponieważ ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodał, że jego jednoślad może osiągać nawet około 100 kilometrów na godzinę. .

- Zgodnie z przepisami maksymalna prędkość hulajnogi może wynosić 20 kilometrów na godzinę, a po jezdni można poruszać się nią tylko wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danym odcinku wynosi nie więcej niż 30 kilometrów na godzinę - przypomniał oficer prasowy policji w Bytowie sierż. szt. Dawid Łaszcz. Zwrócił uwagę, że jazda z taką prędkością jest skrajnie niebezpieczna - niewielkie koła i wysoki środek ciężkości sprawiają, że nawet drobna nierówność może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem.

Za popełnione wykroczenia mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1100 zł.

Źródło: Google Maps
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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Hulajnogi elektrycznePomorzePolicjaDrogi w Polsce
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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