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Trójmiasto

Budują drogę do elektrowni jądrowej, znaleźli ślady ludzi sprzed blisko trzech tysięcy lat

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Archeologiczne odkrycie na budowie drogi do elektrowni jądrowej
Podczas budowy drogi do elektrowni jądrowej odsłonięto ślady ludzi z wczesnej epoki żelaza
Źródło wideo: GDDKiA
Źródło zdj. gł.: GDDKiA
Na terenie budowy drogi do pierwszej polskiej elektrowni jądrowej archeolodzy odkryli dwa kurhany z wczesnej epoki żelaza oraz pozostałości dawnych obiektów gospodarczych. Poinformował o tym gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Podczas badań archeologicznych prowadzonych na trasie budowy drogi krajowej do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino odkryto dwa kamienne kurhany z wczesnej epoki żelaza oraz pozostałości licznych obiektów gospodarczych, w tym piecowisk, palenisk oraz tzw. kamiennych kuchni. Odkrycia dokonano na stanowisku Jackowo 5, położonym na odcinku między Lubiatowem a drogą wojewódzką nr 213..

Nieoczekiwane odkrycie na budowie drogi do elektrowni jądrowej
Nieoczekiwane odkrycie na budowie drogi do elektrowni jądrowej
Źródło zdjęcia: GDDKiA

Wydobyto kilkanaście fragmentów ceramiki, które pozwoliły powiązać kurhany z ludami kultury pomorskiej z wczesnej epoce żelaza, między VI a II wiekiem p.n.e. Nie zachowały się jednak ślady pochówków. Z tego względu archeolodzy przypuszczają, że kurhany mogły pełnić funkcję kultową lub symboliczną.

Nieoczekiwane odkrycie na budowie drogi do elektrowni jądrowej
Nieoczekiwane odkrycie na budowie drogi do elektrowni jądrowej
Źródło zdjęcia: GDDKiA

Pod nadzorem archeologów

Badania są kontynuacją prac powierzchniowych przeprowadzonych w 2024 roku, podczas których wytypowano osiem stanowisk wymagających szczegółowej analizy. Wykopaliska prowadzi Fundacja Dziedzictwa Archeologicznego na obszarze liczącym 832 ary. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału tego roku, a ich koszt przekracza 2,5 mln zł.

GDDKiA zapewnia, że wszystkie prace ziemne związane z budową drogi, odbywają się pod stałym nadzorem archeologicznym.

Nowa trasa połączy elektrownię z ekspresówką

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Zgodnie z planem pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę w 2036 roku, a kolejne w latach 2037 i 2038.

Nowa droga krajowa ma połączyć budowaną elektrownię jądrową w gminie Choczewo z drogą ekspresową S6. Inwestycję podzielono na dwa odcinki: od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 oraz od DW213 do węzła Łęczyce na S6.

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Źródło: PAP
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Tagi:
ArcheologiaHistoriaPomorze
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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