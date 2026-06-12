Trójmiasto Budują drogę do elektrowni jądrowej, znaleźli ślady ludzi sprzed blisko trzech tysięcy lat Oprac. Natalia Grzybowska |

Podczas budowy drogi do elektrowni jądrowej odsłonięto ślady ludzi z wczesnej epoki żelaza Źródło wideo: GDDKiA Źródło zdj. gł.: GDDKiA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podczas badań archeologicznych prowadzonych na trasie budowy drogi krajowej do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino odkryto dwa kamienne kurhany z wczesnej epoki żelaza oraz pozostałości licznych obiektów gospodarczych, w tym piecowisk, palenisk oraz tzw. kamiennych kuchni. Odkrycia dokonano na stanowisku Jackowo 5, położonym na odcinku między Lubiatowem a drogą wojewódzką nr 213..

Nieoczekiwane odkrycie na budowie drogi do elektrowni jądrowej Źródło zdjęcia: GDDKiA

Wydobyto kilkanaście fragmentów ceramiki, które pozwoliły powiązać kurhany z ludami kultury pomorskiej z wczesnej epoce żelaza, między VI a II wiekiem p.n.e. Nie zachowały się jednak ślady pochówków. Z tego względu archeolodzy przypuszczają, że kurhany mogły pełnić funkcję kultową lub symboliczną.

Nieoczekiwane odkrycie na budowie drogi do elektrowni jądrowej Źródło zdjęcia: GDDKiA

Pod nadzorem archeologów

Badania są kontynuacją prac powierzchniowych przeprowadzonych w 2024 roku, podczas których wytypowano osiem stanowisk wymagających szczegółowej analizy. Wykopaliska prowadzi Fundacja Dziedzictwa Archeologicznego na obszarze liczącym 832 ary. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału tego roku, a ich koszt przekracza 2,5 mln zł.

GDDKiA zapewnia, że wszystkie prace ziemne związane z budową drogi, odbywają się pod stałym nadzorem archeologicznym.

Nowa trasa połączy elektrownię z ekspresówką

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Zgodnie z planem pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę w 2036 roku, a kolejne w latach 2037 i 2038.

Nowa droga krajowa ma połączyć budowaną elektrownię jądrową w gminie Choczewo z drogą ekspresową S6. Inwestycję podzielono na dwa odcinki: od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 oraz od DW213 do węzła Łęczyce na S6.

OGLĄDAJ: TVN24