Problemy na kolei. Po usunięciu porannej awarii, doszło do kolejnej

Jak przekazał rzecznik PKP Karol Jakubowski, spółka wznowiła ruch pociągów o 11:20 po zerwaniu trakcji, do której doszło dziś rano między Lęborkiem a Godętowem (woj. pomorskie). W związku ze zdarzeniem ruch pociągów został wtrzymany na wiele godzin. Rekordowe opóźnienie pociągu wyniosło ponad 4 godziny. Na czas trwania utrudnień PKP Intercity wprowadziło dla części pociągów zastępczą komunikację autobusową.

- Pociągi wracają na trasę, sytuacja się rozładowuje, linia jest otwarta. Słup dalej w naprawie, ale nie wpływa to na ruch. Opóźnienia pociągów przez ten fragment mogą jeszcze występować, ale już nie aż tak duże - poinformował Jakubowski.

Ze skutkami awarii mierzyć musieli się również pasażerowie Szybkiej Kolei Miejskiej. - Rozjazdy w okolicach Redy i Rumi sprawiły nam niemałe problemy. Opóźnionych było 30 składów, a najdłuższy postój trwał około pół godziny. Staraliśmy się zrobić wszystko, aby udrożnić ruch innymi torami. Torami SKM kursowały także pociągi Intercity i Polregio, ponieważ w takich sytuacjach spółki wzajemnie sobie pomagają - informował w rozmowie z reporterką TVN24 Marcin Józefowicz, rzecznik Szybkiej Kolei Miejskiej.

Dodał, że w Gdyni Głównej również doszło do awarii rozjazdu, co spowodowało kilkuminutowe opóźnienia. - Mam jednak nadzieję, że najgorsze jest już za nami. Z informacji przekazanych przez dyspozytorów wynika, że obecnie wszystkie pociągi kursują zgodnie z rozkładem. W tej chwili nie ma opóźnień, choć jeszcze kilkanaście minut temu pojawiały się sygnały o możliwych nieregularnościach - podkreślił.

Przyczyna awarii nie jest na razie znana. Ustala ją specjalnie powołana do tego komisja.

Kolejna awarii sieci trakcyjnej

Po naprawieniu usterki na szlaku Godętowo-Lębork i wznowieniu ruchu pociągów, około godziny 13.40 doszło do kolejnej awarii sieci trakcyjnej. Konieczne było wstrzymanie ruchu pociągów na trasie Lębork-Wejherowo.

"Na miejsce zdarzenia został zadysponowany pociągi sieciowy do naprawy sieci trakcyjnej. Przewoźnikom zalecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej. Przyczyny zdarzenia ustali powołana komisja" - poinformował Przemysław Zieliński z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych.

Aktualne informacje o zmianach w komunikacji pociągów są podawane poprzez Portal Pasażera oraz w formie komunikatów na stacjach i przystankach.

