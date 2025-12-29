Sklejka była z Rosji i Białorusi, w dokumentach wpisano Kazachstan

Sklejka brzozowa nielegalnie była sprowadzana z Rosji i Białorusi Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pięciu mężczyzn w wieku od 43 do 64 lat zostało zatrzymanych przez służby 18 grudnia. Firmy, z którymi podejrzani byli związani znajdowały się na terenie województwa pomorskiego.

"Sklejka brzozowa rosyjskiego i białoruskiego pochodzenia objęta jest embargiem od 2022 roku. Do Polski trafiała jako produkt pochodzący z Kazachstanu, mimo że jest to kraj stepowy. W imporcie takiej sklejki wyspecjalizowała się grupa spółek z Pomorza. Ich działalność zainteresowała służby. W konsekwencji w 2023 roku wszczęto śledztwo i powołano specjalną grupę operacyjno-śledczą złożoną z funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni nadzorowaną przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku" - czytamy w komunikacie Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Sklejka objęta embargiem trafiła do Polski Źródło: MOSG

Zatrzymani Polacy i Rosjanin

Podczas śledztwa zatrzymano elektroniczne nośniki danych i dokumentację. Przeszukano też firmy, do których trafiały produkty drzewne.

"Przy udziale biegłych z zakresu leśnictwa i drzewnictwa pobrano próbki do badań, które poddano ekspertyzie w polskich i zagranicznych laboratoriach. W wyniku weryfikacji drewna udało się ustalić, że jego pochodzenie z terenu Kazachstanu jest praktycznie niemożliwe. Przedsiębiorcy zlecający transport drewna do Polski i innych krajów Unii Europejskiej z państw objętych sankcjami starali się ukryć fakt jego rzeczywistego pochodzenia. Miał temu służyć między innymi transport kołowy prowadzony różnymi trasami do Europy Środkowej" - przekazała Straż Graniczna.

OGLĄDAJ: Krwawa sklejka trafia do Polski. Miliony płyną do ludzi Putina Zobacz cały materiał

Zatrzymani mężczyźni to czterech Polaków i jeden Rosjanin. W Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku usłyszeli zarzuty "wprowadzania w błąd organów uprawnionych do kontroli celnej, co do wykonywania umów zawartych przed nałożeniem sankcji, a następnie przywozu do Polski produktów drzewnych w postaci sklejki, listew pochodzących i będących przedmiotem wywozu z Białorusi, co do których istnieje reglamentacja pozataryfowa wynikająca z międzynarodowych sankcji".

Mężczyznom grozi teraz do trzech lat więzienia.

"Tego rodzaju przestępczy proceder oprócz ewidentnych zysków, które osiągnęły strony umów, dodatkowo zmniejszył konkurencyjność rynkową innych prawidłowo działających firm w tej branży. Sprawa ma charakter rozwojowy i pozostaje w toku. W miarę postępu prowadzonych czynności nie można wykluczyć podjęcia kolejnych działań procesowych, w tym dalszych zatrzymań" - podsumowała Straż Graniczna.

OGLĄDAJ: "Od momentu wprowadzenia sankcji Rosjanie zarobili półtora miliarda euro"

OGLĄDAJ: TVN24 HD