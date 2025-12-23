Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Dramat rodzin przez świętami. Ogień zajął cztery domy

Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Źródło: TVN24
Cztery budynki mieszkalne zostały objęte pożarem, do którego doszło w nocy w Nowym Stawie (woj. pomorskie). Jeden z nich spłonął doszczętnie. Nikomu z mieszkańców nic się nie stało, ale straty materialne są ogromne.

Do pożaru doszło we wtorek około godziny 1.30 przy ul. Wita Stwosza w Nowym Stawie (woj. pomorskie). Ogień objął cztery budynki mieszkalne. Jeden z nich spłonął doszczętnie, a pozostałe zostały poważnie uszkodzone - częściowo się spaliły i zostały zalane podczas akcji gaśniczej. Źródło pożaru udało się zlokalizować dopiero około godziny 4.30.

Nocny pożar w Nowym Stawie
Nocny pożar w Nowym Stawie
Źródło: Konrad Sosiński fotografia
Klatka kluczowa-117060
Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku o pożarze w Nowym Stawie
Źródło: TVN24

Na miejscu pracowało łącznie 15 zastępów straży pożarnej. Jak informują służby, warunki prowadzenia akcji od początku były bardzo trudne, a zagrożenie duże ze względu na gęstą zabudowę tej części miasta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Spłonęło mieszkanie i klatka schodowa. Jedna osoba poparzona
WARSZAWA
Mężczyzna podpalił posterunek policji
"Podpalił posterunek w akcie zemsty"
Białystok
Tragiczny pożar w Wałczu
Mieszkaniec nie żyje, strażak ranny
Szczecin

Wszyscy mieszkańcy bezpieczni

- Na szczęście z budynków objętych pożarem ewakuowało się 10 osób, nikt nie wymagał udzielenia pierwszej pomocy - przekazał asp. Mariusz Wyciszkiewicz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

Akcja gaśnicza trwała do rana
Akcja gaśnicza trwała do rana
Źródło: Konrad Sosiński fotografia

Ogromne są za to straty materialne. Na miejscu zdarzenia obecny był burmistrz Nowego Stawu Jerzy Szałach, który organizuje pomoc dla pogorzelców.

- W uzgodnieniu z poszkodowanymi mamy dla nich zarówno lokum, jak i zabezpieczone miejsca do czasu odbudowy, czy innej decyzji właścicieli tych nieruchomości. Wszystkie cztery budynki są własnością prywatną, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by gmina pomogła i materialnie i moralnie, żeby ci mieszkańcy mogli spokojnie myśleć o przyszłości - powiedział.

Zniszczenia po pożarze w Nowym Stawie
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Źródło: TVN24
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Źródło: TVN24
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Źródło: TVN24
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Źródło: TVN24
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Źródło: TVN24

Akcja gaśnicza trwała do około godziny 9.00. Obecnie na miejscu wciąż pozostają dwa zastępy PSP, a czynności prowadzą także policja, prokurator oraz pogotowie energetyczne. Na obecnym etapie służby nie wskazują jednoznacznej przyczyny pożaru.

Źródło: Google Maps
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/PKoz

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PożaryStraż pożarnaPomorze
Czytaj także:
shutterstock_2715690879
Rynek w odwrocie. "Najsilniej zareagował Sopot"
BIZNES
imageTitle
Dani Alves wraca do futbolu po trzech latach
EUROSPORT
Posłowie PiS na sali obrad Sejmu
W PiS "będą liczyć szable". "Żeby jak przyjdzie moment próby, powiedzieć: nas jest więcej"
Polska
Izba przyjęć
Pijany lekarz na dyżurze w szpitalu
Lublin
hospicjum
"Nie na każdą chorobę można umrzeć za pieniądze NFZ". Kogo obejmuje opieka hospicyjna?
Zdrowie
Donald Tusk
Tusk: PiS-owcy podnieśli krzyk, spadło jeszcze bardziej
BIZNES
shutterstock_742672648
Piwo nie dla premiera i partii rządzącej. Puby ogłaszają zakaz
Maciej Wacławik
Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego w DPS
Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego, od którego wcześniej kupił kawalerkę
Trójmiasto
Tusk, Sejm, ustawa łańcuchowa
KO "cieszy" jej wynik, ale "martwi" poparcie dla koalicjantów
Polska
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Podejrzany o zabójstwo Mai z Mławy we wtorek ma być w Polsce
WARSZAWA
Szkoła podstawowa nr 2 w Olsztynie
Uczeń w szkole miał dusić nauczycielkę. "Zareagował impulsywnie"
Olsztyn
Napad na sklep w Łodzi
Pistolet przy głowie ekspedientki w ciąży. Dwie osoby w areszcie
Łódź
Mróz, zimno
W święta chwyci tęgi mróz. Ile stopni będzie
METEO
imageTitle
Organizatorzy spokojni przed igrzyskami. "Zagrożenie nie istnieje"
EUROSPORT
Policja (zdj. ilustracyjne)
Starszy mężczyzna uderzył 16-latkę. Szuka go policja
Poznań
Demonstracja przed sądem w Guayaquil
Czterech nastolatków nie żyje. Jedenastu żołnierzy skazanych na 34 lata więzienia
Świat
Najstarsza polska kolęda
To najstarsza polska kolęda. Autor ukrył w niej swoje imię
Kraków
Pomoc zdrowotna nocna i świąteczna przez telefon
Gdzie po pomoc w święta? NFZ przypomina zasady
Zdrowie
Nuuk, Grenlandia
"Nie można tak o nas mówić". Słowa Trumpa "zasmuciły" premiera Grenlandii
Świat
Podejrzany o porwanie 9-latka usłyszał zarzuty
Porwał 9-letniego syna byłej partnerki, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
WARSZAWA
Akcja ratunkowa na trzecim pietrze
"Co się dzieje, panie kochany?". Policjanci po balkonach weszli do mieszkania
Opole
Iluminacje w Vigo
Władze dumne, mieszkańcy narzekają. "Od świateł boli mnie głowa"
Świat
imageTitle
Niezwykłe akrobacje. Pierwszy Polak z takim dokonaniem
EUROSPORT
Protest w Albanii
"Mamy dość". Siedziba rządu obrzucona koktajlami Mołotowa
Świat
shutterstock_1514808632
Gigant Big Tech wykrył tysiące podań od szpiegów. "Farmy laptopów"
BIZNES
Mężczyzna wjechał w grupę pieszych, staranował samochody i dachował
Jechał pod prąd i potrącił pięć osób. Wyszedł z aresztu
Kujawsko-Pomorskie
Zderzenie wozu gaśniczego i osobówki
Strażacy jechali do wycieku gazu. Po drodze mieli wypadek
WARSZAWA
Kirił Dmitrijew i Steve Witkoff
Szykuje się kolejna runda rozmów Rosjan z Amerykanami
Świat
bourbon jim beam alkohol beczka butelka shutterstock_1874571358
Słynny producent alkoholu wstrzymuje produkcję na rok
BIZNES
KRAK
Kto będzie rządził Mangghą od 2026 roku? Decyzja ministry
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica