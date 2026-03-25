Okradli ponad 170 nagrobków. Cmentarni złodzieje zatrzymani

Pomorskie. Okradli ponad 170 nagrobków, zostali zatrzymani

Do kradzieży doszło w nocy z 12 na 13 marca. Jak przekazała starszy sierżant Aldona Naczk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, sprawcy weszli na cmentarz po przecięciu siatki, a następnie okradali nagrobki z metalowych ozdób, liter i krzyży.

Podejrzani zostali zatrzymani w Gdańsku. Usłyszeli zarzuty kradzieży i zbezczeszczenia miejsca spoczynku.

Zatrzymani za kradzież nagrobków Źródło: KPP w Kartuzach

Wobec 22-latka sąd na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Wobec 51-latka i 25-letniej kobiety zastosowano dozór policji i zakaz kontaktowania się z pozostałymi sprawcami.

Podejrzanym grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Policjantka podała, że niewykluczone są kolejne zatrzymania w tej sprawie. Sprawdzane jest również, czy zatrzymani dokonali kradzieży na innych cmentarzach w województwie pomorskim.

