Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Handel ludźmi i pranie brudnych pieniędzy. Kilka osób zatrzymanych, zabezpieczono miliony złotych

Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Akcja Straży Granicznej w województwie pomorskim
Źródło: Straż Graniczna
Straż Graniczna zatrzymała osiem osób w związku ze śledztwem dotyczącym między innymi handlu ludźmi i prania brudnych pieniędzy. Służby zabezpieczyły pieniądze, złoto, numizmaty i biżuterię o wartości 3,6 miliona złotych oraz kilkadziesiąt kont bankowych, na których było ponad 3,8 miliona złotych. Do tej pory zidentyfikowano kilkadziesiąt ofiar handlu ludźmi, ale mogło być ich znacznie więcej.

Osiem osób zostało zatrzymanych, a sześć trafiło już do aresztu. To efekt przeprowadzonych 11 lutego na szeroką skalę działań funkcjonariuszy Straży Granicznej w ramach śledztwa dotyczącego m.in. handlu ludźmi i prania brudnych pieniędzy.

Funkcjonariusze przeszukali 17 lokali mieszkalnych i usługowych oraz kilkanaście samochodów w województwie pomorskim. Zabezpieczyli pieniądze, złoto inwestycyjne, numizmaty oraz biżuterię o łącznej wartości 3,6 mln złotych. Śledczy zabezpieczyli też 28 kont bankowych z przeszło 3,8 mln zł. W trakcie wykonywania czynności znaleziono również przedmiot przypominający broń palną oraz niewielkie ilości narkotyków.

Akcja Straży Granicznej w województwie pomorskim
Akcja Straży Granicznej w województwie pomorskim
Źródło: Straż Graniczna

W trakcie działań dwukrotnie miały miejsca na gdańskich ulicach próby ucieczki. Ścigane pojazdy prowadzone przez Ukraińca i Polaka nie zatrzymały się do kontroli. Mundurowi musieli użyć broni. Dopiero przestrzelenie opon tych pojazdów skutecznie je unieruchomiło i pozwoliło ująć uciekinierów. Nikt nie odniósł obrażeń i nie potrzebował pomocy medycznej.

Ofiarami głównie mieszkańcy Ameryki Łacińskiej

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Elblągu od 2024 roku rozpracowywali kilkunastoosobową grupę przestępczą, na której czele stali Ukrainiec i Polak. Składała się ona głównie z obywateli Ukrainy, Polski i Uzbekistanu. Grupa wykorzystywała spółki zarejestrowane zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami do popełniania przestępstw, między innymi handlu ludźmi.

Proceder polegał na wykorzystywaniu ludzi do pracy o charakterze przymusowym z zastosowaniem przemocy i gróźb, wprowadzenia w błąd oraz nadużycia stosunku zależności i wykorzystania krytycznego położenia ofiar. Ofiarami byli głównie mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, w przeważającej części Kolumbijczycy. Sprawcy werbowali ich już na terytorium państw ich pochodzenia, a następnie pozornie delegowali do pracy w Polsce z wykorzystaniem spółek zarejestrowanych poza granicami UE. W terminie objętym postępowaniem sprawcy zwerbowali około 2 tysięcy cudzoziemców, których przetrzymywali do czasu przetransportowania do miejsc wykonywania pracy.

Zatrzymanie podejrzanych w sprawie handlu ludźmi
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Źródło: Straż Graniczna
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Źródło: Straż Graniczna
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Źródło: Straż Graniczna
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Źródło: Straż Graniczna
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Źródło: Straż Graniczna
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Źródło: Straż Graniczna
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Źródło: Straż Graniczna
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Źródło: Straż Graniczna
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Źródło: Straż Graniczna

Do tej pory zidentyfikowano 50 ofiar handlu ludźmi. W toku śledztwa funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili również materiał wskazujący na prowadzoną działalność przestępczą tzw. prania brudnych pieniędzy.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Prokuratura Okręgowa w Elblągu przedstawiła podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu ludźmi. Za handel ludźmi grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Decyzją Sądu Rejonowego w Elblągu 6 osób zostało aresztowanych na okres 3 miesięcy. Na dwie osoby został nałożony środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju. Materiał dowodowy zebrany w toku czynności związanych z przeszukaniem stanowić będzie podstawę do dalszego rozszerzenia zarzutów, ustalenia uszczupleń należności Skarbu Państwa wynikających z podatku CIT, PIT, VAT.

Akcja Straży Granicznej w województwie pomorskim
Akcja Straży Granicznej w województwie pomorskim
Źródło: Straż Graniczna

Sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są dalsze zatrzymania w tej sprawie.

W działaniach uczestniczyli mundurowi z Placówki Straży Granicznej w Elblągu wraz z innymi funkcjonariuszami z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, grupami realizacyjnymi Wydziałów Zabezpieczenia Działań Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Nadwiślańskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG, a także eksperci od wykrywania i zwalczania zagrożeń cyberbezpieczeństwa z Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej SG.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Kuba Koprzywa

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Graniczna

Udostępnij:
Tagi:
Straż Granicznahandel ludźmiElblągUkrainaUzbekistanUnia EuropejskaGdańskKolumbia
Czytaj także:
Włamał się do kwiatomatu
Na przeprosiny ukradł bukiet z kwiatomatu
WARSZAWA
imageTitle
"Pani sama wie". Świątek rozbawiła gości w studiu
EUROSPORT
Eric Dane
Nie żyje Eric Dane
Kultura i styl
Plastikowe butelki wyrzucone na plaże na wyspie Sanday
"Retro śmieci" zasypały plaże na szkockiej wyspie
METEO
W przeszłości zgłaszała fikcyjne zagrożenia i obserwowała działania służb, a teraz zaatakowała policjanta
"Kilkadziesiąt razy zawiadamiała służby o fikcyjnych zdarzeniach zagrażających życiu"
WARSZAWA
2020-05-07T155252Z_5_LVA8D1A7K2F2CMPTFUTCRVIYC13G_RTRWNEC_0_D100-4017WD-NIGERIA-RADICAL-ISLAM-APR-14-CLIP1-0002
Jedli w czasie postu, zostali aresztowani
Świat
38 min
pc
Reddit dla botów AI. "Internet po prostu wybuchł"
Czas przyszły
Meksykańska marynarka wojenna przechwyciła łódź podwodną transportującą do czterech ton kokainy
Kokaina na łodzi podwodnej. Akcja służb
Świat
Tomasiak
Świątek ma radę dla Tomasiaka
EUROSPORT
imageTitle
Ceremonia zamknięcia igrzysk w wyjątkowym miejscu
EUROSPORT
Posiedzenie Rady Pokoju Trumpa
Delegacja bez wiz. Nie dopełniono "podstawowych formalności"
Świat
imageTitle
Co czeka nas w piątek? Plan startów Polaków
EUROSPORT
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
BIZNES
Silny mróz
Trzaskający mróz. W mocy żółte alarmy IMGW
METEO
Wyspa Diego Garcia widziana z Międzynardowej Stacji Kosmicznej
Kluczowa wyspa poza zasięgiem Teheranu. Trump upomina Brytyjczyków
Świat
Józef Kubica, były dyrektor generalny Lasów Państwowych
Lasy Państwowe sponsorowały sport, korzystali politycy Ziobry
Robert Zieliński
Donald Trump
Trump zareagował na wywiad Obamy. Wpis o UFO
Świat
Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Decyzja ZUS i "niech sobie ubezpieczony radzi". "W grę wchodzą bardzo wysokie kwoty"
Joanna Rubin-Sobolewska
Były książę Andrzej został zatrzymany w związku ze sprawą Jeffreya Epsteina
Były książę zatrzymany, weto Nawrockiego, inauguracja Rady Pokoju
To warto wiedzieć
Zima, słonecznie
To będzie dzień z lekkim mrozem i sporą ilością słońca
METEO
imageTitle
Dyskoteka na lodowisku. To był wielki dzień Amerykanki
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowo bolesna zemsta Amerykanek w finale turnieju olimpijskiego
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Sposób autorytarny" w prezydenckim projekcie
Polska
imageTitle
Poważny upadek utytułowanej Kanadyjki
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Żurek o wecie: ciśnie się na usta takie sformułowanie
Polska
Argentyna, protesty przeciwko reformie prawa pracy
Strajk generalny i fala protestów. To reakcja na reformę
BIZNES
imageTitle
Świątek fanką sportów zimowych. Co ogląda na igrzyskach?
EUROSPORT
Andrzej Domański
Polska częścią "wielkiej szóstki"
BIZNES
Sławosz Uznański-Wiśniewski i minilaboratorium Space Volcanic Algae
Są wyniki. Niesamowite efekty polskiego eksperymentu w kosmosie
METEO
imageTitle
Wielkie zwycięstwo Industrii w dramatycznych okolicznościach
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica