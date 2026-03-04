Policja: to był nielegalny wyścig na S7. Zarzuty dla 19-latka

Nielegalny wyścig na S7. Zarzut dla 19-letniego kierowcy Źródło: KPP Pruszcz Gdański

W czwartek, 26 lutego, około godziny 20 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim otrzymał zgłoszenie o kolizji na drodze S7 na wysokości węzła w Przejazdowie. Wysłał na miejsce patrol drogówki.

"Po rozmowach z uczestnikami i świadkami zdarzenia policjanci ustalili, że 19-letni kierujący pojazdem marki Audi, jadąc pasem awaryjnym w kierunku Gdańska, uderzył w tył Volkswagena, który znajdował się na pasie rozprowadzającym w kierunku węzła, następnie uderzył w prawy bok Opla, który jechał lewym pasem. Audi pchnięte siłą uderzenia najechało jeszcze na bariery rozdzielające jezdnie, uszkadzając je. Z ich ustaleń wynika ponadto, że 19-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego brał wcześniej udział w nielegalnym wyścigu z kierowcą innego pojazdu, który oddalił się z miejsca zdarzenia" - podała w komunikacie policja z Pruszcza Gdańskiego.

Zarzuty dla 19-latka

W związku ze sprawą zatrzymano jednego z uczestników wyścigu. To 19-latek z Mazowsza, który prowadził audi RS6.

Dwa dni później mężczyzna został doprowadzony do prokuratury w Pruszczu Gdańskim, gdzie usłyszał zarzuty uczestnictwa w nielegalnym wyścigu i spowodowanie kolizji drogowej.

Policjanci przejęli też ponad 100 tysięcy złotych, które miał przy sobie 19-latek na poczet ewentualnych kar. Prokurator zastosował wobec zatrzymanego środki zapobiegawcze - dozór policji i poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych.

Za udział w nielegalnym wyścigu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

19-latek nie przyznał się i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Policjanci próbują jeszcze ustalić dane drugiego uczestnika wyścigu na S7.

Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński, postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim.

