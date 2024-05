Tysiące opon na nielegalnym składowisku

Gdańscy inspektorzy stwierdzili, że zbierano opony bez wymaganego zezwolenia, systemu monitoringu wizyjnego czy odpowiedniego wpisu do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Właścicielowi nielegalnego składowiska zużytych opon grozi kara finansowa od tysiąca do miliona złotych. Za kolejne naruszenia przepisów, czyli brak wymaganego monitoringu czy wpisu do BDO grożą mu kolejne kary pieniężne, również do miliona złotych.