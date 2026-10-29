Trójmiasto Pijany sędzia na dworcu. Sąd Najwyższy zawiesił go w obowiązkach służbowych Oprac. Michał Malinowski |

Minister sprawiedliwości o incydencie na peronie w Słupsku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Informacja o zawieszeniu w obowiązkach służbowych sędziego Andrzeja Michałowicza pojawiła się w czwartek na stronie internetowej Sądu Najwyższego. W komunikacie czytamy, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego "zarządził natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego Sądu Najwyższego Andrzeja Michałowicza od dnia 29 października 2026 r. do czasu wydania uchwały przez właściwy sąd dyscyplinarny, nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca".

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Zawieszenie ma związek z policyjną interwencją na dworcu kolejowym w Słupsku, do której doszło 8 października. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od kierownika pociągu o nietrzeźwym pasażerze, który miał problemy z utrzymaniem równowagi.

Jak przekazywała wówczas policja, jeszcze przed przyjazdem policjantów 52-letni mężczyzna przewrócił się na dworcu i doznał obrażeń twarzy. Funkcjonariusze udzielili mu pomocy i wezwali pogotowie ratunkowe. Zespół ratownictwa medycznego zdecydował o przewiezieniu mężczyzny do szpitala.

Według ustaleń dziennikarza TVN24 Roberta Zielińskiego, mężczyzna miał cztery promile alkoholu w organizmie, a w wyniku upadku stracił dwa górne siekacze. W szpitalu okazało się, że to sędzia Sądu Najwyższego Andrzej Michałowicz. Jego żona miała zakwestionować prawo policjantów do interwencji, powołując się na przysługujący mu immunitet.

- Ta sprawa musi zostać bardzo dokładnie wyjaśniona - komentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. - Zwracaliśmy wielokrotnie uwagę na to, że tak zwana neo-KRS wybierała także do Sądu Najwyższego, naszym zdaniem z naruszeniem prawa, osoby, które nie spełniają wymogów nieskazitelności charakteru. (...) To zachowanie niedopuszczalne wskazuje, jak bardzo kulejący był proces nominacji i z zadziwieniem przyjmowałem pewne kandydatury, które przechodziły. Nie będziemy zamiatać tych spraw pod dywan, doprowadzimy do tego, żeby Sąd Najwyższy funkcjonował w sposób prawidłowy.

Sędzia Andrzej Michałowicz

Jak podawał przy okazji jego nominacji portal Prawo.pl, Andrzej Michałowicz został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego 28 lipca 2026 roku (z rekomendacji tzw. neo-KRS). Wcześniej orzekał w Sądzie Okręgowym w Słupsku, gdzie pracował w sekcji do spraw penitencjarnych i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych. W latach 2017-2023 pełnił również funkcję prezesa tego sądu.

Karierę sędziowską rozpoczął w Sądzie Rejonowym w Słupsku, do którego został powołany w 2003 roku. W latach 2015-2017 był delegowany do Sądu Rejonowego w Miastku, gdzie pełnił funkcję prezesa i przewodniczącego II Wydziału Karnego.

Jak informował portal OKO.press, Michałowicz jest mężem Joanny Kołodziej-Michałowicz, członkini neo-KRS. 20 marca 2025 roku organ ten zarekomendował go na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Jak zwrócono uwagę, podczas posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa nie wspomniano o ich relacji rodzinnej.

Przypomnijmy, że w maju 2022 roku Andrzej Michałowicz, wówczas prezes Sądu Okręgowego w Słupsku, znalazł się w centrum kontrowersji związanych z doniesieniami o jego rzekomych związkach z nieformalną grupą "Kasta" lub "Antykasta", działającą na komunikatorze WhatsApp. Sędziowie Sądu Rejonowego w Słupsku wezwali go wówczas do publicznego zaprzeczenia udziałowi w grupie oraz podjęcia kroków prawnych w celu ochrony dobrego imienia. Zaapelowali również o jego rezygnację z funkcji prezesa, gdyby doniesienia się potwierdziły. Uchwałę poparło 27 z 28 głosujących sędziów.

Według OKO.press podczas obrad neo-KRS nie wspominano również o tym fakcie.