Morze odkryło tajemniczy wrak

O tajemnicznym wraku odsłoniętym przez morze na Mierzei Wiślanej przed kilkoma dniami informował facebokowy profil Hello Mierzeja. Jego widok to nie lada gratka, bo jednostka jest zwykle przykryta warstwą piasku i mało który plażowicz wie o jej istnieniu. Nic więc dziwnego, że zjawisko to wywołało sensację wśród amatorów nadmorskich spacerów.

Znalezisko zostało zaobserowane pomiędzy wejściem 14 a 15 na plaży w Piaskach na Mierzei Wiślanej. To stara rybacka wioska, nazywana również Nową Karczmą. Jest położona około 4 km od granicy z należącym do Rosji Obwodem Królewieckim.

Urząd Morski w Gdyni poinformował natomiast, że można przypuszczać, że to wrak jednego z dwóch kutrów, które zatonęły w tym rejonie. Jednym z nich była jednostka GDY126, która zatonęła w 1982 roku w okolicy Krynicy Morskiej, drugim - kuter o nieznanym numerze, który zatonął podczas próby ucieczki do Szwecji w latach 60.

Pozostałość po "wielkiej ewakuacji"?

- Na początku widząc zdjęcia, pomyślałem, że to bardzo stary wrak, ale w rzeczywistości pochodzi on z lat 20. XX wieku. To bardzo duża jednostka, ma 32 metry długości. Być może to pozostałość po wielkiej ewakuacji z Prus Wschodnich. Mogła zostać "upolowana" przez radziecki samolot szturmowy, które operowały nad Bałtykiem - mówi.