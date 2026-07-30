Trójmiasto Ranna kobieta, ciało mężczyzny i osiem sztuk broni. Śledztwo Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Do zdarzenia doszło w Otominie Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa w Otominie (Pomorskie). Śledczy pojawili się na miejscu w środę po godzinie 15. Ze zgłoszenia wynikało, że ktoś użył broni palnej, a poszkodowane są dwie osoby.

Policjanci pojechali pod wskazany adres. Przed domem znaleźli leżącą broń palną. - Na miejscu śmierć poniósł 52-letni mężczyzna - powiedział asp. Karol Kościuk, rzecznik policji w Pruszczu Gdańskim.

Wiadomo, że 52-latek miał ranę postrzałową głowy.

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- W tym czasie ratownicy medyczni, którzy już byli na miejscu zdarzenia, udzielali pomocy pokrzywdzonej kobiecie. Po wykonaniu czynności stabilizujących ranna pokrzywdzona została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala wojewódzkiego w Gdańsku - poinformował Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Śledczy przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Zabezpieczono ślady biologiczne oraz dwie sztuk broni należące do 52-latka i sześć należących do pokrzywdzonej.

Co dalej w śledztwie?

Biegły z zakresu medycyny sądowej przeprowadził oględziny ciała 52-latka. Wstępne wyniki powinny trafić do prokuratury jeszcze w czwartek.

Wiadomo, że zabezpieczono też telefony należące do osób uczestniczących w tym zdarzeniu, a policjanci przesłuchali świadków.

- Wszczęto śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa ustalonej pokrzywdzonej. Prokurator planuje pozyskanie szeregu opinii biegłych różnych specjalności, w tym opinie biegłego z zakresu medycyny sądowej oraz opinię balistyczną. Będą również przesłuchiwani świadkowie - podsumował Duszyński.

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