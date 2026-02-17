Nie żyje mężczyzna przygnieciony przez balot siana

Do wypadku doszło w powiecie bytowskim (woj. pomorskie). Źródło: Google Earth Pro

Do tragicznego wypadku doszło w jednym z gospodarstw rolnych w Osławie Dąbrowie w województwie pomorskim. Zgłoszenie wpłynęło do służb w poniedziałek przed godziną 19.00. Wynikało z niego, że 56-letni mężczyzna został przygnieciony przez balot siana.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna przebywał w stodole, gdy doszło do zdarzenia. Na miejsce wezwano służby ratunkowe.

- Mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Lekarz na miejscu stwierdził zgon - przekazał oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie sierż. sztab. Dawid Łaszcz.

