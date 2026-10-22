"Odszedł od nas założyciel i lider zespołu - Mietek Wróbel. Wiadomość przyszła jak grom"
Członkowie zespołu przekazali informację o śmierci Mieczysława Wróbla w nocy ze środy na czwartek.
"Niestety, dziś odszedł od nas założyciel i lider zespołu - Mietek Wróbel. Wiadomość przyszła jak grom. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i wszystkim, którzy jak my kochali i cenili Mietka…" - napisali.
Trzy dni wcześniej Mieczysław Wróbel zagrał jeszcze koncert w Gdyni. Zmarł 21 października w wieku 72 lat.
Mietek Blues Band
Wróbel założył zespół w 1979 roku w Gdańsku wspólnie ze Zbigniewem Łaskim. Na początku kariery muzycy grali w studenckich klubach, jednak z czasem stali się jedną z najważniejszych formacji bluesowych w Polsce i inspiracją dla innych osób zafascynowanych tym gatunkiem.
Zespól regularnie występował na festiwalach, między innymi na Pop Session w Sopocie, Folk Blues Meeting, Rawa Blues, Blues Top w Sopocie, Muzyczny Camping w Brodnicy, Złota Tarka, Jazz Jantar w Gdańsku, Jimmyway Blues Festival, Warta Rock Reggae i Summer Jazz Days w Gdyni. W 2000 roku zagrał jako suport przed koncertem B.B. Kinga.