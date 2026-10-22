Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Dwukadencyjność w samorządach. Sejm zdecydował
Dwukadencyjność w samorządach. Sejm zdecydował
Trójmiasto

"Odszedł od nas założyciel i lider zespołu - Mietek Wróbel. Wiadomość przyszła jak grom"

|
Nie żyje Mieczysław Wróbel. "Wiadomość przyszła jak grom"
Nie żyje Mieczysław Wróbel. "Wiadomość przyszła jak grom"
Źródło zdj. gł.: webandi/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zmarł muzyk Mieczysław Wróbel, założyciel grupy Mietek Blues Band. O śmierci lidera zespół poinformował w mediach społecznościowych. Miał 72 lata.

Członkowie zespołu przekazali informację o śmierci Mieczysława Wróbla w nocy ze środy na czwartek.

"Niestety, dziś odszedł od nas założyciel i lider zespołu - Mietek Wróbel. Wiadomość przyszła jak grom. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i wszystkim, którzy jak my kochali i cenili Mietka…" - napisali.

Trzy dni wcześniej Mieczysław Wróbel zagrał jeszcze koncert w Gdyni. Zmarł 21 października w wieku 72 lat.

Mietek Blues Band

Wróbel założył zespół w 1979 roku w Gdańsku wspólnie ze Zbigniewem Łaskim. Na początku kariery muzycy grali w studenckich klubach, jednak z czasem stali się jedną z najważniejszych formacji bluesowych w Polsce i inspiracją dla innych osób zafascynowanych tym gatunkiem.

Zespól regularnie występował na festiwalach, między innymi na Pop Session w Sopocie, Folk Blues Meeting, Rawa Blues, Blues Top w Sopocie, Muzyczny Camping w Brodnicy, Złota Tarka, Jazz Jantar w Gdańsku, Jimmyway Blues Festival, Warta Rock Reggae i Summer Jazz Days w Gdyni. W 2000 roku zagrał jako suport przed koncertem B.B. Kinga.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
kulturaMuzykazmarł..., nekrologi
Czytaj także:
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana
Ważny termin dla poszkodowanych w aferze Zondacrypto. Zostało kilka dni
BIZNES
imageTitle
Odliczanie do meczu Lecha w Lidze Europy
RELACJA
imageTitle
"To oczywisty zwycięzca Złotej Piłki"
EUROSPORT
Wilk zginął na drodze wojewódzkiej numer 580 w Zaborowie
Młoda wilczyca zginęła pod kołami auta
WARSZAWA
Pentagon
Media: Pentagon planuje to "po cichu"
Świat
Wiceprezydent USA J.D. Vance
Vance: nie sądzę, by chodziło tu o Elona
BIZNES
Pilna wiadomość
Dwukadencyjność w samorządach. Sejm zdecydował
Polska
18-latek podejrzany o zabicie rodziców
22-latek skazany na dożywocie. Zabił rodziców
Trójmiasto
shutterstock_2826341179
Ekspert alarmuje. "Podejrzewam, że wszyscy to odczują"
BIZNES
Prokuratura postawiła Adamowi Sz. zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem
"Zadawał ciosy seriami". Skatował dostawcę pieczywa, resztę życia spędzi w więzieniu
Rzeszów
Rozsyłał nagrania z groźbami użycia noża. 19-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
"Zagrożenie dla bezpieczeństwa wielu organizacji"
BIZNES
Sprawca ataku w centrum zatrzymany
Napaść w centrum Warszawy. Policja zatrzymała 37-latka podejrzewanego o atak
WARSZAWA
Kontrast - ogromne osiedle nowych bloków (wieżowców) wybudowane wśród domów jednorodzinnych. Nova Graniczna Rzeszów - najszybciej rozwijające się miasto w Polsce poza Warszawą
Nawet 19 tysięcy złotych. Resort przypomina o dopłacie
BIZNES
Trzęsienie ziemi w Tybecie
Silne trzęsienie ziemi w Tybecie
METEO
imageTitle
Zaskakujący wzlot Kawy. Niedawno opowiadała o problemach
EUROSPORT
Ulewy, deszcz
Dotrze do nas atlantycki sztorm
METEO
Czarna sylwetka mężczyzny przy stole, pogrążonego w głębokich przemyśleniach.
Zwolnienia grupowe w wielkim banku. Chodzi o kilka tysięcy osób
BIZNES
13 min
pc
"Przebiegłe, genialne, wspaniałe". Czy właśnie takie są zagrywki Putina w oczach Trumpa?
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Naukowcy pracują nad testem krwi wykrywającym chorobę Alzheimera
Ważna zmiana dla pacjentów. Resort zdrowia chce refundować nowoczesną diagnostykę
Zdrowie
Przebudowa przystanku Józefów na linii otwockiej
Wycięli tysiące drzew i krzewów. Wiadomo, kto zaprojektuje zieleń od nowa
WARSZAWA
W Komisariacie Policji II w Chorzowie 6 pażdziernika odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby starszego posterunkowego Łukasza Schöna
Uratował 17 osób, musiał odejść ze służby. "Państwo nie zostawia bohaterów bez pomocy"
Katowice
Marcin Kierwiński
Kolejny wniosek o odwołanie Kierwińskiego. Złożyło go PiS
Filip Czerwiński
imageTitle
Wiadomo, kiedy Kawa i Rybakina zagrają o półfinał
EUROSPORT
W miejscowości Bend w stanie Oregon doszło do strzelaniny w szkole podstawowej
Miała osłonić dziecko w czasie strzelaniny w szkole. Nauczycielka mówi, że było inaczej
Świat
Celował w przechodnia bronią
Celował w przechodnia. Trafił w okno, pocisk wpadł do mieszkania
WARSZAWA
Premier Donald Tusk
Tusk: nie przyjmujemy wniosków azylowych. Opozycja: nieprawda. Kto ma rację?
Michał Istel
Straż pożarna interweniowała przy zalaniach, Włochy
Zginął 46-letni żołnierz. Załamanie pogody we Włoszech ma poważne konsekwencje
METEO
Żory, 9 czerwca 2026 r. Biuro Rejestracji NFZ
Szpitale przesuwają znów operacje. Powód? "Obecnie za te zabiegi nikt nie płaci"
Piotr Wójcik
imageTitle
Wypadek w trakcie meczu. Nie żyje 17-latka
EUROSPORT
Komisja Europejska
TVN24 nieoficjalnie: Polska ponownie będzie zwolniona z mechanizmu solidarnościowego
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica