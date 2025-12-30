Stan alarmowy przekroczony, wrota na rzece zamknięte

Wrota sztormowe na ujściu rzeki Tugi do kanału Szkarpawy Źródło: TVN24

Na rzece Tuga przekroczony został stan alarmowy. Z tego powodu zamknięto wrota sztormowe, które chronią Nowy Dwór Gdański (województwo pomorskie) przed zalaniem. Teraz woda jest wtłaczana z Zalewu Wiślanego Szkarpawą do rzeki Tugi w przeciwnym kierunku.

W Elblągu ogłoszono alarm przeciwpowodziowy

We wtorek rano rzeka Elbląg przekroczyła stan alarmowy, który wynosi 610 cm. Prezydent Michał Misssan zdecydował o wprowadzeniu na terenie miasta alarmu przeciwpowodziowego, który obowiązuje do odwołania.

Taka decyzja oznacza podniesienie gotowości służb do wylania rzeki. Elbląski magistrat przekazał, że sytuacja jest pod kontrolą. Służby są w pełnej gotowości, przygotowują sprzęt i ludzi do pracy. W Elblągu przelotnie pada śnieg, a od godz. 14 do godz. 20 zapowiadany jest silny północny wiatr, który może spotęgować efekt tzw. cofki, czyli wpychania wody z Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg.

Służby przygotowują też worki z piaskiem. Te będą dostępne również dla mieszkańców terenów w sąsiedztwie rzeki. "O godzinie i miejscach odbioru worków poinformujemy w kolejnym komunikacie” - podał magistrat i zaapelował do ludzi o niezbliżanie się do rzeki i stosowanie do poleceń służb.

Od niedzieli na Bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu, który przebiega wzdłuż rzeki rozłożonych jest pięć rękawów przeciwpowodziowych.

