Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Stan alarmowy przekroczony, wrota na rzece zamknięte

Wrota sztormowe na ujściu rzeki Tugi do kanału Szkarpawy
Wrota sztormowe na ujściu rzeki Tugi do kanału Szkarpawy
Źródło: TVN24
Zamknięte wrota sztormowe na ujściu rzeki Tugi do kanału Szkarpawy chronią Nowy Dwór Gdański przed zalaniem. Również na rzece Elbląg przekroczony został stan alarmowy. Prezydent Elbląga ogłosił we wtorek alarm przeciwpowodziowy na terenie miasta.

Na rzece Tuga przekroczony został stan alarmowy. Z tego powodu zamknięto wrota sztormowe, które chronią Nowy Dwór Gdański (województwo pomorskie) przed zalaniem. Teraz woda jest wtłaczana z Zalewu Wiślanego Szkarpawą do rzeki Tugi w przeciwnym kierunku.

Wrota sztormowe na ujściu rzeki Tugi do kanału Szkarpawy
Wrota sztormowe na ujściu rzeki Tugi do kanału Szkarpawy
Źródło: TVN24

W Elblągu ogłoszono alarm przeciwpowodziowy

We wtorek rano rzeka Elbląg przekroczyła stan alarmowy, który wynosi 610 cm. Prezydent Michał Misssan zdecydował o wprowadzeniu na terenie miasta alarmu przeciwpowodziowego, który obowiązuje do odwołania.

Taka decyzja oznacza podniesienie gotowości służb do wylania rzeki. Elbląski magistrat przekazał, że sytuacja jest pod kontrolą. Służby są w pełnej gotowości, przygotowują sprzęt i ludzi do pracy. W Elblągu przelotnie pada śnieg, a od godz. 14 do godz. 20 zapowiadany jest silny północny wiatr, który może spotęgować efekt tzw. cofki, czyli wpychania wody z Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg.

Służby przygotowują też worki z piaskiem. Te będą dostępne również dla mieszkańców terenów w sąsiedztwie rzeki. "O godzinie i miejscach odbioru worków poinformujemy w kolejnym komunikacie” - podał magistrat i zaapelował do ludzi o niezbliżanie się do rzeki i stosowanie do poleceń służb.

Od niedzieli na Bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu, który przebiega wzdłuż rzeki rozłożonych jest pięć rękawów przeciwpowodziowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wysokie fale na Bałtyku
Najwyższy stopień ostrzeżeń. Przekroczone stany alarmowe
METEO
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie
METEO
Olsztyn pod śniegiem, 30.12.2025. Śnieżyca, intensywne opady śniegu, zima, grudzień
Sypie. Fatalne warunki drogowe i pierwsze interwencje strażaków
METEO
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/gp

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
WodapogodaNowy Dwór GdańskiElbląg
Czytaj także:
Mężczyzna wpadł na lotnisku
Przypomnieli mu o alimentach, do Holandii nie poleciał
Kraków
Skradzione ogrodzenie
Ukradli ogrodzenie wraz z bramą i furtką
WARSZAWA
Przygotowania do budowy elektrowni jądrowej w Polsce (czerwiec 2025)
Miliardy w obligacjach na polski atom
BIZNES
39-latek odpowie za atak maczetą
Ciosy maczetą po sporze o włączoną kuchenkę gazową
Opole
Powitanie Nowego Roku na placu Zamkowym (zdjęcie ilustracyjne)
Fajerwerki w sylwestra. Warszawa apeluje, ale nie zakazuje
WARSZAWA
Uciekał przed policją. Zawalił się pod nim lód
Uciekał przed policją. Załamał się pod nim lód. Nagranie
Lublin
imageTitle
Zwycięstwo w cieniu kontrowersji. Dyskwalifikacja wisiała w powietrzu
EUROSPORT
rosyjscy zolnierze
"Szybciej niż kiedykolwiek". Brytyjczycy o rosyjskich żołnierzach
Świat
Coraz częstsze są zachorowania na nowotwory u młodych osób
Kolejne terapie onkologiczne będą refundowane. "Skuteczniejsze leczenie większej liczby chorych"
Zdrowie
Olsztyn pod śniegiem, 30.12.2025. Śnieżyca, intensywne opady śniegu, zima, grudzień
Sypie. Fatalne warunki drogowe i pierwsze interwencje strażaków
METEO
Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Tusk: pokój w Ukrainie jest na horyzoncie
Polska
imageTitle
Wypadek polskiego olimpijczyka, potrzebna pomoc
EUROSPORT
Putin, konferencja (19.12.2025)
MSZ Ukrainy odpowiada Kremlowi: dowodów nie ma i nie będzie
Świat
Kierujący taksówką miał 2,5 promila alkoholu w organizmie
Taksówkarz wjechał na tory tramwajowe
Wrocław
dziecko olejek - shutterstock_2087982118
Zapachy, emocje i rozwój. Jak trening węchu wpływa na dzieci
Zdrowie
Tusk i Nawrocki
Afera notatkowa i "niedopuszczalna komunikacja"
Polska
imageTitle
Mistrz świata wygwizdany. Po meczu podziękował
EUROSPORT
Atak nożownika w Żyrardowie. Podejrzany został zatrzymany
Brutalny atak nożownika. Kilkukrotnie ranił 45-latka
WARSZAWA
Ma powstać w okolicach ulicy Ciołkowskiego
Koniec "never ending story"? Ostatnie duże miasto bez hali będzie ją w końcu miało
Tomasz Mikulicz
Protest rolników (zdjęcie ilustracyjne)
Protest rolników w Wiskitkach. 30 ciągników na miejscu. Objazdy
WARSZAWA
kopenhaga dania shutterstock_2210653285
Rezygnują po 400 latach. Rewolucja w państwowej spółce
BIZNES
Kobieta rzucała pod aresztem petardy
Rzucali fajerwerkami koło stacji PKP. Czterech nastolatków zatrzymanych
Szczecin
Zaatakował pielęgniarkę (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował lekarkę w gabinecie, miał pretensje o leki. Decyzja sądu
Szczecin
pap_20090424_0BA (1)
TVN24: będzie zarządzenie w sprawie kilometrówek. Co się zmieni?
Grzegorz Łakomski, Rafał Stangreciak
Mężczyzna brutalnie pobił 90-letnią kobietę
Uderzył pięścią 90-latkę. Kiedy upadła, kopnął
Wrocław
pap_20231214_107
Znaleziono ciało 26-letniego policjanta. Śledczy ustalają, co się stało
Wrocław
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Pracownik sądu wyłudził ponad 3 miliony zł
Łódź
Zima, Mława
Pokazujecie nam powrót zimy. Zdjęcia i nagrania
METEO
Na Pradze uratowano kobietę z trójką dzieci
Dramatyczne wołanie z kamienicy. "Ratunku, pomocy, ja mam roczne dziecko"
WARSZAWA
imageTitle
"Tak źle w historii naszych skoków dawno nie było"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica