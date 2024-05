W Nowej Wsi Lęborskiej (Pomorze) sąsiedzi pokłócili się o żwir. 65-latek i 59-latka weszli do mieszkania sąsiadów i nie chcieli wyjść. Wywiązała się szarpanina i para została raniona nożem do tapet. Na miejsce wezwano policję i pogotowie.

Do kłótni doszło 4 maja w gminie Nowa Wieś Lęborska. 65-latek oraz jego 59-letnia żona pokłócili się z 43-letnim sąsiadem i jego 54-letnią partnerką o to, czyj żwir mężczyzna wykorzystywał przy pracach remontowych.

"65-latek oraz jego 59-letnia żona wtargnęli do mieszkania zajmowanego przez sąsiadów i nie chcieli go opuścić, pomimo wielokrotnych wezwań. Wywiązała się awantura i szarpanina, podczas której 43-latek, wymachując nożykiem do tapet, ranił oboje sąsiadów" - czytamy w policyjnym komunikacie.