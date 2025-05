Pijany dowiózł dzieci do szkoły, chciał jechać z kolejnymi na wycieczkę

Do zdarzenia doszło w gminie Nowa Wieś Lęborska

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 7 rano. Policjanci ruchu drogowego przyjechali na parking szkoły w gminie Nowa Wieś Lęborska, by przeprowadzić umówioną kontrolę autokaru, który miał zabrać dzieci na wycieczkę.

Przed kontrolą mężczyzna odwiózł do szkoły grupę dzieci Źródło: KPP Lębork

- Zanim kierowca podjechał do punktu kontroli, wysadził z autokaru co najmniej kilkanaścioro dzieci, które dowiózł do szkoły. Gdy policjanci przystąpili do kontroli wyczuli od 42-latka alkohol i sprawdzili stan jego trzeźwości. Wynik badania wskazał, że kierowca miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Lęborku.

Funkcjonariusze nie dopuścili do tego, by mężczyzna ponownie wsiadł za kierownicę autobusu i zatrzymali jego prawo jazdy. 42-latek został doprowadzony do komisariatu.

Kierowca został zatrzymany przez policję Źródło: KPP Lębork

Mężczyzna usłyszy wkrótce zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, przestępstwa zagrożonego karą 3 lat pozbawienia wolności i co najmniej trzyletnim zakazem prowadzenia pojazdów.

Kontrolę może zgłosić każdy

Policjanci przypominają, że kontrolę autokaru przed zorganizowanym wyjazdem może zgłosić każdy. W jej trakcie funkcjonariusze sprawdzą m.in. stan techniczny, uprawnienia i trzeźwość kierowcy.