Ciało w mieszkaniu, ranny mężczyzna na plaży, ciosy "niebezpiecznym narzędziem", poszukiwania 13-latki... Służby podsumowują sylwestrową noc

Ciało 31-latka odnaleźli policjanci wezwani na interwencję do mieszkania we wsi Miłocice w powiecie bytowskim (Pomorskie). W sprawie została zatrzymana partnerka mężczyzny.

Wychłodzony i ranny mężczyzna na plaży

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy informację, że po godz. 8 służby dostały wezwanie do mężczyzny znajdującego się na plaży w Rewie. Według internauty, miał mieć rany na ciele i być wychłodzony. W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Komendą Powiatową Policji w Pucku. - Dzisiaj w godzinach porannych, policjanci z powiatu puckiego otrzymali zgłoszenie, że na plaży w Rewie znaleziono przytomnego mężczyznę, który był ranny. Na miejscu funkcjonariusze zastali zgłaszającego 59-letniego mieszkańca powiatu wejherowskiego, który spacerując brzegiem plaży znalazł rannego mężczyznę. Funkcjonariusze ustalili, że ranny to 31-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Gdyni - poinformowała asp .szt. Joanna Samula-Gregorczyk, oficer prasowa puckiej policji. - Na miejscu pracowali funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego oraz technik kryminalistyki. Policjanci będą ustalali okoliczności zdarzenia. Wstępnie wykluczają udział osób trzecich - dodała.

Ciosy "niebezpiecznym narzędziem"

W Gdyni policja zatrzymała trzech mężczyzn w wieku od 28 do 36 lat w związku z bójką na ul. Chlebowej. Do szpitala został przewieziony 28-letni mężczyzna, który został ugodzony niebezpiecznym przedmiotem. Oficer prasowa gdyńskiej komendy podkom. Jolanta Grunert. wyjaśniła, że do zdarzenia doszło ok. godz. 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek. -m Policjanci zatrzymali trzech nietrzeźwych mężczyzn w wieku od 28 do 36 lat - przekazała i zapewniła, że obecnie ustalają przyczyny i okoliczności zdarzenia.