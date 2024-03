W okolicach poligonu w Ustce, we wtorek przed południem, odnaleziono niewybuch. Najprawdopodobniej to bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Dzisiaj przed południem zajęli się nim wojskowi saperzy.

Zgłoszenie o niewybuchu znalezionym w okolicach poligonu w Ustce policjanci odebrali we wtorek, około godziny 11.00.

Niewybuch znaleziono we wtorek przed południem Mariusz Jasłowski

- Wstępne ustalenia policyjnych pirotechników wskazują, że może to być pozostałość po bombie lotniczej z czasów II wojny światowej. Policjanci będą zabezpieczać miejsce odnalezienia niewybuchu do czasu przyjazdu wojskowych saperów - mówił we wtorek mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komenda Miejskiej Policji w Słupsku.