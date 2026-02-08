Wylał denaturat na siedzenia w autobusie i podpalił

Żukowo (woj. pomorskie) Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 6 lutego około godziny 21 w Niestępowie w woj. pomorskim. Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach, 24-letni pasażer autobusu komunikacji publicznej wylał na siedzenia denaturat, a następnie je podpalił.

W chwili zdarzenia w autobusie znajdowało się siedem osób. Współpasażerowie obezwładnili sprawcę, a kierowca ugasił ogień i powiadomił służby.

Na miejsce skierowano także funkcjonariusza, który sporządził dokumentację oraz przeprowadził oględziny uszkodzonego pojazdu. Wstępnie straty oszacowano na około 3 tysiące złotych.

- 24-latek był nietrzeźwy. Noc spędził w policyjnej celi. Odpowie za uszkodzenie mienia. Funkcjonariusze skierowali go również na dodatkowe badania - przekazała st. sierż. Aleksandra Philipp, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.

Opracowała Natalia Grzybowska