Orzeł z tysięcy drzew. Z roku na rok widać go lepiej

Aktualny obraz orła w Nadleśnictwie Lipusz
Orzeł z tysiąca drzew, widok we wrześniu 2025 roku
Źródło: Kiepski Reporter/Facebook
W Nadleśnictwie Lipusz (Pomorskie) można z powietrza dostrzec orła złożonego z ponad 90 tysięcy drzew. Leśny wzór powstał w 2018 roku z inicjatywy leśników i harcerzy, by upamiętnić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na terenie Nadleśnictwa Lipusz w województwie pomorskim z roku na rok coraz lepiej widać orła stworzonego z ponad 90 tysięcy młodych drzew. Jego wizerunek jest widoczny z lotu ptaka, a efekty są najbardziej spektakularne jesienią, gdy drzewa zmieniają kolory.

Aktualny wygląd orła z drzew w Nadleśnictwie Lipusz
Źródło: Nadleśnictwo Lipusz

Drzewa, które tworzą orła, zostały posadzone 20 października 2018 r. z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i Chorągwi Gdańskiej ZHP w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Projekt powstał podczas odnowy lasu, który został zniszczony w 2017 roku przez tzw. huragan 100-lecia.

Drzewa posadzili tak, że tworzą kształt krzyża
Białystok

To praca tysięcy rąk

Jak poinformowało Nadleśnictwo, wzór został wyznaczony przez jedną osobę w ciągu dwóch dni, z użyciem około 1000 palików. Każdy miał indywidualny numer i ustawiono je z dokładnością do 10 cm.

"Wszystkie sadzonki według wzoru posadzono w ciągu sześciu godzin. W sadzeniu brało udział około 3000 osób, z czego harcerzy było 1200. Udział wzięli także bushcrafterzy, biegacze, lokalni mieszkańcy, samorządowcy i inni chętni, którzy specjalnie dojechali na to wydarzenie z różnych zakątków Polski" - w swoich social mediach opisało Nadleśnictwo Lipusz.

Tło orła tworzy 67 tysięcy sosen, sam orzeł to 23 tysiące brzóz, a pazury i korona zostały wykonane z 400 modrzewi. 

Wizerunek orła zajmuje około 4 hektarów i jest największym tego typu wzorem z drzew w Polsce. Z lotu ptaka przypomina dzieło sztuki.

Źródło: Google Maps
Autorka/Autor: ng/gp

Źródło: tvn24.pl, Nadleśnictwo Lipusz

Źródło zdjęcia głównego: Nadleśnictwo Lipusz

NaturaNadleśnictwoLasy PaństwowePomorze
