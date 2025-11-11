Orzeł z tysięcy drzew. Z roku na rok widać go lepiej

Na terenie Nadleśnictwa Lipusz w województwie pomorskim z roku na rok coraz lepiej widać orła stworzonego z ponad 90 tysięcy młodych drzew. Jego wizerunek jest widoczny z lotu ptaka, a efekty są najbardziej spektakularne jesienią, gdy drzewa zmieniają kolory.
Drzewa, które tworzą orła, zostały posadzone 20 października 2018 r. z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i Chorągwi Gdańskiej ZHP w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Projekt powstał podczas odnowy lasu, który został zniszczony w 2017 roku przez tzw. huragan 100-lecia.
To praca tysięcy rąk
Jak poinformowało Nadleśnictwo, wzór został wyznaczony przez jedną osobę w ciągu dwóch dni, z użyciem około 1000 palików. Każdy miał indywidualny numer i ustawiono je z dokładnością do 10 cm.
"Wszystkie sadzonki według wzoru posadzono w ciągu sześciu godzin. W sadzeniu brało udział około 3000 osób, z czego harcerzy było 1200. Udział wzięli także bushcrafterzy, biegacze, lokalni mieszkańcy, samorządowcy i inni chętni, którzy specjalnie dojechali na to wydarzenie z różnych zakątków Polski" - w swoich social mediach opisało Nadleśnictwo Lipusz.
Tło orła tworzy 67 tysięcy sosen, sam orzeł to 23 tysiące brzóz, a pazury i korona zostały wykonane z 400 modrzewi.
Wizerunek orła zajmuje około 4 hektarów i jest największym tego typu wzorem z drzew w Polsce. Z lotu ptaka przypomina dzieło sztuki.
Autorka/Autor: ng/gp
Źródło: tvn24.pl, Nadleśnictwo Lipusz
Źródło zdjęcia głównego: Nadleśnictwo Lipusz