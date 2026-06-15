Trójmiasto Zabójstwo taksówkarza w Młynkach. Zatrzymany przyznał, że planował zbrodnię od miesięcy Oprac. Natalia Grzybowska |

Zabójstwo taksówkarza w Młynkach. Zatrzymany przyznał, że planował zbrodnię od miesięcy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach trwają czynności z 27-latkiem podejrzewanym o zabójstwo 75-letniego taksówkarza Kazimierza N. Do zbrodni doszło w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Młynki na Pomorzu.

Śledczy na miejscu zbrodni w nocy z 12 na 13 czerwca Śledczy na miejscu zbrodni w nocy z 12 na 13 czerwca Źródło zdjęcia: weekendfm.pl Śledczy na miejscu zbrodni w nocy z 12 na 13 czerwca Źródło zdjęcia: weekendfm.pl Śledczy na miejscu zbrodni w nocy z 12 na 13 czerwca Źródło zdjęcia: weekendfm.pl

Ciało mężczyzny zostało znalezione około północy przez przypadkowych kierowców przejeżdżających w pobliżu drogi krajowej nr 22. Na miejsce wezwano służby, jednak przybyły zespół ratownictwa medycznego nie podjął resuscytacji. 75-latek już nie żył.

Podejrzewany o zabójstwo Mateusz G. został zatrzymany w sobotę w Gdańsku. Jak ustalono, w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, dlatego czynności procesowe z jego udziałem rozpoczęły się dopiero w poniedziałek.

Mateusz G. usłyszał zarzut zabójstwa taksówkarza w związku z rozbojem Źródło zdjęcia: TVN24

Mężczyzna usłyszał zarzut dokonania zabójstwa w związku z rozbojem. Czyn ten zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 15 lat.

Według wstępnej hipotezy prokuratury 27-latek zamówił kurs taksówką w kierunku Chojnic. W pewnym momencie miał poprosić kierowcę o zjazd na leśny parking w rejonie Młynek, gdzie zaatakował go nożem.

Jak wynika z ustaleń śledczych, napastnik miał zadać 75-latkowi kilka ciosów, które najprawdopodobniej doprowadziły do jego śmierci. Następnie próbował ukraść samochód ofiary.

Próba ucieczki mercedesem należącym do taksówkarza okazała się jednak nieudana. Podejrzany przejechał jedynie kilkaset metrów i porzucił pojazd. Według prokuratury mogło to mieć związek z tym, że kluczyki pozostały przy ofierze, co doprowadziło do unieruchomienia samochodu. Mężczyzna miał następnie uciec w kierunku lasu.

Taksówkarz miał skrzywdzić kobietę

Mateusz G. w prokuraturze przyznał się do zabójstwa. Wyjaśnił, że planował je od kilku miesięcy. Nie przyznał się jednak, że chciał ukraść auto. Powodem zabójstwa miał być fakt, że pokrzywdzony miał wyrządzić kiedyś krzywdę jakiejś kobiecie. 27-latek nie chciał podać więcej szczegółów i tego wyjaśnić.

- W toku dalszego śledztwa szczegółowo zweryfikujemy tę wersję - przekazał Mirosław Orłowski - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chojnicach.

Dodał, że jeszcze dziś sąd podejmie decyzję co do zastosowania wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. We wtorek odbędzie się sekcja zwłok taksówkarza, która pomoże ustalić, co było jego bezpośrednią przyczyną śmierci.

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