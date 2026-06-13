Trójmiasto Ciało 75-latka na leśnym parkingu. W tej sprawie policja szuka mężczyzny i apeluje o zachowanie ostrożności Oprac. Natalia Grzybowska |

Mateusz Gornowicz poszukiwany przez policję. Może posiadać informacje o śmierci 75-latka Źródło wideo: KPP Chojnice Źródło zdj. gł.: GoogleMaps

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W nocy z 12 na 13 czerwca w rejonie miejscowości Młynki(woj. pomorskie), świadkowie znaleźli ciało 75-letniego mężczyzny. Wstępne ustalenia wskazują na to, że do jego śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie.

W związku z tą sprawą poszukiwany jest Mateusz Gornowicz z Czerska. Jak przekazują policjanci, mężczyzna może posiadać informacje istotne dla prowadzonego postępowania.

Policja poszukuje Mateusza Gornowicza Źródło zdjęcia: KPP Chojnice

Chojnicka policja podała rysopis poszkodowanego. Mężczyzna może być ubrany w ciemną czapkę z daszkiem, czarną skórzaną kurtkę, ciemnozieloną bluzę z kapturem oraz czarne buty. Charakterystycznym elementem jego ubioru mają być skarpetki z motywem liści marihuany.

Policja poszukuje Mateusza Gornowicza Źródło zdjęcia: KPP Chojnice

"Osoby, które zauważą wskazanego mężczyznę, proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy zbliżać się do niego ani podejmować prób jego zatrzymania. O jego miejscu pobytu należy niezwłocznie powiadomić policję pod numerem telefonu 47 74 36 222 lub numerem alarmowym 112. Każda informacja może mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania" - zaznaczono w komunikacie.

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