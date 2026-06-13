Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Ciało 75-latka na leśnym parkingu. W tej sprawie policja szuka mężczyzny i apeluje o zachowanie ostrożności

|
Młynki
Mateusz Gornowicz poszukiwany przez policję. Może posiadać informacje o śmierci 75-latka
Źródło wideo: KPP Chojnice
Źródło zdj. gł.: GoogleMaps
Na leśnym parkingu w pobliżu drogi krajowej 22 znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. W związku z tą sprawą policjanci poszukują Mateusza Gornowicza z Czerska.

W nocy z 12 na 13 czerwca w rejonie miejscowości Młynki(woj. pomorskie), świadkowie znaleźli ciało 75-letniego mężczyzny. Wstępne ustalenia wskazują na to, że do jego śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie.

W związku z tą sprawą poszukiwany jest Mateusz Gornowicz z Czerska. Jak przekazują policjanci, mężczyzna może posiadać informacje istotne dla prowadzonego postępowania.

Policja poszukuje Mateusza Gornowicza
Policja poszukuje Mateusza Gornowicza
Źródło zdjęcia: KPP Chojnice

Chojnicka policja podała rysopis poszkodowanego. Mężczyzna może być ubrany w ciemną czapkę z daszkiem, czarną skórzaną kurtkę, ciemnozieloną bluzę z kapturem oraz czarne buty. Charakterystycznym elementem jego ubioru mają być skarpetki z motywem liści marihuany.

Policja poszukuje Mateusza Gornowicza
Policja poszukuje Mateusza Gornowicza
Źródło zdjęcia: KPP Chojnice

"Osoby, które zauważą wskazanego mężczyznę, proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy zbliżać się do niego ani podejmować prób jego zatrzymania. O jego miejscu pobytu należy niezwłocznie powiadomić policję pod numerem telefonu 47 74 36 222 lub numerem alarmowym 112. Każda informacja może mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania" - zaznaczono w komunikacie.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
5 min
pc
Udawała rozmowę przez telefon? Dziennikarz zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał
Sejm Wita
Kaja Ziomek-Nogal
Czytała, że ma "sobie rozwalić zęby o krawężnik"
Rafał Kazimierczak
25 min
CnB_Zakrzewski_3
PremieraAkt oskarżenia po 12 latach. Prokuratura Ziobry chroniła Andruszkiewicza?
Artur Zakrzewski
Udostępnij:
Tagi:
poszukiwaniPomorzePolicja
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Ulewa, deszcz
Burze i intensywny deszcz. Gdzie aura jest i będzie niebezpieczna?
METEO
Działania policji na posesji w Lutoryżu
Płody zakopane na posesji. Nowe informacje
Rzeszów
imageTitle
Tajner znów prezesem PZN. Gorzkie słowa odchodzącego Małysza
EUROSPORT
imageTitle
Finał nie dla Linette. Czeszka górą po dwóch godzinach walki
EUROSPORT
Plaża w Porto Santo, Portugalia
Miliony euro na odbudowę plaż. Rząd wprowadza plan napraw
BIZNES
Donald Tusk na konferencji w Łomży
Tusk: musimy przyzwyczaić się do tego, że nadszedł czas
Polska
Burza, burze
Gdzie jest burza? Zaczęło grzmieć
METEO
Nie wszystkie probiotyki mają solidne podstawy naukowe
Probiotyki na otyłość i depresję? Mikrobiota to potężny "narząd", ale też potężny biznes
Zuzanna Kuffel
Donald Tusk
Zapowiedź premiera. "Osobiście tego dopilnuję"
BIZNES
imageTitle
Dlaczego fani ekstraklasy powinni kibicować na mundialu Irakowi?
EUROSPORT
Bocian dobija się do sklepu
Bocian dobija się do drzwi. "Wraca co kilka dni po bułki"
Wrocław
Zabrał opakowania papieru toaletowego
Sprzed sklepu zabrał 1800 rolek papieru toaletowego
WARSZAWA
Piotr Zworski gościem urodzinowej trasy TVN24
Jego głos znają wszyscy nasi widzowie
25 lat TVN24
Po ataku rekina na plaży w Sydney rozległ się alarm
Atak rekina w Australii. Kobieta w stanie krytycznym
METEO
Willemstad, stolica Curacao
"Pieprzyk" w światowej elicie
Krzysztof Posytek
Donald Tusk
Tusk: przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach
BIZNES
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
Niesamowici goście i ciekawe warsztaty. Świętuj z nami w Giżycku
25 lat TVN24
imageTitle
Program trzeciego dnia mistrzostw świata. O której godzinie dzisiejsze mecze?
EUROSPORT
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
Sprzedał bilet, którego nie miał. Pieniądze wydał w grach online
WARSZAWA
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Bilion dolarów Muska. To mógłby kupić
BIZNES
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
Hołowczyc na wodzie? "No pewnie!"
25 lat TVN24
imageTitle
Piłkarze trenowali, obok odnaleziono zwłoki. Makabra na parkingu
EUROSPORT
Ciężarówka uderzyła w bariery na S17
"Zasnął za kierownicą", uderzył w bariery na S17
WARSZAWA
Płot stanął na środku ulicy
Dlaczego na środku ulicy stoi płot?
Piotr Krysztofiak
Zdarzenie w Warszawie
Zaparkowany samochód, w środku... koń i gołębie. Właściciel zatrzymany
WARSZAWA
policja
Dramatyczny finał zabawy przy ognisku. Ośmiolatek w ciężkim stanie
Polska
23 min
pc
Triumf Kim Dzong Una. "Chiny musiały się z tym pogodzić"
Jacek Stawiski
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Wyłączona część usług. Banki ostrzegają przed utrudnieniami
BIZNES
Tornado zniszczyło schronisko dla zwierząt w mieście Springfield w Illinois
Nawałnica zniszczyła schronisko dla zwierząt. "Praktycznie zmiotło nasz obiekt"
METEO
Robotnicy przygotowują się do usunięcia nazwiska Donalda Trumpa z budynku Kennedy Center
Nazwisko Trumpa ma zniknąć. Jest decyzja sądu
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica