Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Zaczepiał dzieci, proponował podwiezienie. Szuka go policja

|
Zatrzymała go policja (zdjęcie ilustracyjne)
Żukowo (woj. pomorskie)
Policjanci szukają mężczyzny, który w Miszewie (Pomorskie) zaczepiał dzieci i proponował im podwiezienie samochodem. Zgłoszenia o tym zdarzeniu wpłynęły od szkoły i rodziców.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Żukowska policja poszukuje mężczyzny, który w Miszewie (woj. pomorskie) miał zaczepiać dzieci i proponować im podwiezienie samochodem. Do zdarzenia doszło w środę przed godziną 13, przy ulicy Strażackiej. O sprawie zostaliśmy poinformowani na Kontakt24.

Zaczepiał dzieci w okolicach szkół
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zaczepiał dzieci w okolicach szkół

WARSZAWA

Zgłoszenie wpłynęło na policję jeszcze tego samego dnia, po południu. Jak przekazała nam st. sierż. Aldona Naczk, oficer prasowa policji w Kartuzach, informacja dotarła z kilku źródeł - zarówno ze szkoły, do której uczęszczają dzieci, jak i od ich rodziców.

Policjantka wyjaśniła, że według ustaleń funkcjonariuszy, mężczyzna podjechał do dwóch chłopców czekających na przystanku autobusowym i zaproponował im podwiezienie. - Jeden z nich wszedł do samochodu, po czym jednak z niego wysiadł. Nie doszło do użycia siły. Dziecko jest całe i zdrowe - przekazała.

Policjanci zabezpieczają nagrania z kamer monitoringów, weryfikują zebrane informacje oraz ustalają dane samochodu i tożsamość mężczyzny.

Apel o ostrożność

Policjanci apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa. Przypominają, by nie wchodzić do samochodów nieznajomych i unikać kontaktów z obcymi osobami.

TVN24
Dowiedz się więcej:

TVN24

Na żywo

lk,est

Źródło: TVN24, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
dzieciPomorzePolicja
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Bartosz Romowicz
Koalicja niemal jednogłośnie. Z wyjątkiem jednego posła
Polska
imageTitle
Gol na wagę awansu w dogrywce. Filadelfia odleciała
EUROSPORT
Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego
600 metrów inżynieryjnego wyzwania. Tunel tramwajowy połączony z dworcem
WARSZAWA
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Alarmy w ośmiu województwach
METEO
Kwitnąca wierzbówka kiprzyca na Hali Gąsienicowej
Znaszli ten kraj? Podchwytliwy quiz na majówkę
Quizy
vance na uczleni
Zełenski krytykuje J.D. Vance'a. "Pomaga Rosji"
Świat
Zniszczona młotkiem przednia szyba
Niszczył młotkiem samochód, bo myślał, że to sąsiada
Katowice
Po przejściu tornada pies spędził 44 godziny pod gruzami
"Pomyślałam, że mogę jej już nigdy nie zobaczyć"
METEO
Europejski Bank Centralny EBC
Europejski Bank Centralny zadecydował w sprawie stóp procentowych
BIZNES
Margot Robbie w filmie "Wichrowe wzgórza"
Jedna z najgorętszych premier roku na HBO Max
Kultura i styl
Paulina Hennig-Kloska
"Najbardziej zapalny punkt". Skąd problemy Hennig-Kloski
Marcin Złotkowski
W tę teorię wierzy co trzeci Polak. Politycy to wiedzą i wykorzystują
Teoria "wielkiej podmiany". Śmieszne? To może być chytry plan
Michał Istel
Miłosz Motyka, Jolanta Sobierańska-Grenda
"Najtrudniejsze zadanie w moim życiu". Wspominają "najbardziej gorące krzesło"
Marcin Złotkowski
Nowofundland
Psy wpadły na spacerowiczów. Właściciel zwierząt z zarzutami
Szczecin
lozko sen nogi stopy AdobeStock_159238051
WHO uznała to za zaburzenie. Dotyczy setek tysięcy Polaków
Zdrowie
Fabryka VW w Dreźnie
Niemiecki gigant przed wyzwaniami. Rosnące ceny, konkurencja z Chin
BIZNES
piniądze
Firmy hamują podwyżki płac. Nowe dane NBP
BIZNES
Antoni Macierewicz w Sejmie
Sejm zdecydował w sprawie Macierewicza
Polska
Pete Hegseth
Media: rachunek za wojnę jest znacznie wyższy
BIZNES
Jolanta Sobierańska-Grenda
Koalicja obroniła ministrę zdrowia
Polska
22-latek napadł na taksówkarza i ukradł auto
Zaatakował kierowcę, ukradł taksówkę i odjechał
Lubuskie
Paulina Hennig-Kloska
Posłowie zdecydowali w sprawie Hennig-Kloski
Polska
Brat Grzegorz Gaweł został uwolniony z białoruskiego więzienia
Zakonnik uwolniony z białoruskiego więzienia czuje się dobrze
Kraków
imageTitle
Zmarnował trzy rzuty karne w sześć minut
EUROSPORT
125 kilometrów na godzinę pędził przez Wrocław
Za szybko przez Wrocław i pożegnanie z prawem jazdy
Wrocław
Blisko 14 kilogramów czerwonych pomidorów
Przewoził przez granicę ludzkie włosy. Powiedział, że to żonie na prezent
Lublin
26326396
Nie będzie rozwodów w urzędzie. Tusk komentuje weto
BIZNES
Plac na Groblach w Krakowie
Dla jednego z nich "dzień bez pobicia był dniem straconym". Skazani po śmierci Marcina
Kraków
Łukasz Kmita, Donald Tusk
Tusk: proponowałbym, żebyśmy nie bili się tak bez sensu
RELACJA
Przymrozek, Ornontowice (Śląskie)
Lodowaty poranek. Poniżej -15 stopni przy gruncie
METEO
