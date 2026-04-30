Trójmiasto Zaczepiał dzieci, proponował podwiezienie. Szuka go policja

Żukowo (woj. pomorskie) Źródło: Google Earth

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Żukowska policja poszukuje mężczyzny, który w Miszewie (woj. pomorskie) miał zaczepiać dzieci i proponować im podwiezienie samochodem. Do zdarzenia doszło w środę przed godziną 13, przy ulicy Strażackiej. O sprawie zostaliśmy poinformowani na Kontakt24.

Zgłoszenie wpłynęło na policję jeszcze tego samego dnia, po południu. Jak przekazała nam st. sierż. Aldona Naczk, oficer prasowa policji w Kartuzach, informacja dotarła z kilku źródeł - zarówno ze szkoły, do której uczęszczają dzieci, jak i od ich rodziców.

Policjantka wyjaśniła, że według ustaleń funkcjonariuszy, mężczyzna podjechał do dwóch chłopców czekających na przystanku autobusowym i zaproponował im podwiezienie. - Jeden z nich wszedł do samochodu, po czym jednak z niego wysiadł. Nie doszło do użycia siły. Dziecko jest całe i zdrowe - przekazała.

Policjanci zabezpieczają nagrania z kamer monitoringów, weryfikują zebrane informacje oraz ustalają dane samochodu i tożsamość mężczyzny.

Apel o ostrożność

Policjanci apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa. Przypominają, by nie wchodzić do samochodów nieznajomych i unikać kontaktów z obcymi osobami.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo

