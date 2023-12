Karambol czterech aut i ciężarówki, potrącenie pieszego. Seria wypadków na Pomorzu

czytaj dalej

Nie jesteśmy w stanie obiecać Ukrainie, że nasza pomoc będzie kontynuowana - przyznał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Powtórzył jednak, że prezydent Joe Biden jest gotowy do kompromisu z republikanami, by wyjść z impasu wokół pakietu wsparcia dla Ukrainy. Dodał, że Wołodymyr Zełenski widzi, że Rosjan na froncie przybywa i Stany Zjednoczone "chcą dać narzędzia" Ukraińcom do pokonania najeźdźców.