Wypadek w stolarni. Deska wypadła z maszyny i raniła pracownika zakładu

Grecja i Turcja od czasu ubiegłorocznego trzęsienia ziemi obiecały sobie starania o "normalne stosunki" i rozmowy "w spokojnym tonie", ale brak porozumienia w sprawie tego, "co do kogo należy" na Morzu Śródziemnym powoduje silne napięcia - mówi ekspert greckiego think tanku Eliamep profesor Panagiotis Cakonas.