Matka Stefana Wilmonta o wyroku: "Gdyby był zdrowy, nigdy by tego nie zrobił"

Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wcześniejsze postanowienie sądu pierwszej instancji ws. zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Stefan Wilmont został prawomocnie skazany na dożywocie. - Oni ciągle nie wierzą, że on jest chory. Gdyby był zdrowy, nigdy by tego nie zrobił - tuż po odczytaniu wyroku zapewniała matka skazanego. Postanowienie sądu skomentował również brat zamordowanego oraz jego pełnomocnik.

- Czuję się strasznie, mój syn nigdy nie wróci do domu. Będę do niego jeździć - tuż po odczytaniu wyroku mówiła matka skazanego.

- Jak można było go tak potraktować? Ani odrobiny współczucia. Oni ciągle nie wierzą, że on jest chory. Gdyby był zdrowy, nigdy by tego nie zrobił. Nigdy by się to nie wydarzyło, gdyby chociaż posłuchali, jak prosiłam żeby go kontrolować - dodała.