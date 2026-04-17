Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Iran otwiera Cieśninę Ormuz dla żeglugi handlowej na czas rozejmu
Trójmiasto

Marcin D., były mąż Marty Kaczyńskiej usłyszał zarzuty i został aresztowany

Szczecin, 18.12.2019. Podejrzany Marcin D. doprowadzany do szczecińskiego sądu rejonowego
Źródło: Marcin Bielecki/PAP
Marcin D. były mąż Marty Kaczyńskiej, został aresztowany na trzy miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i prania brudnych pieniędzy. W sumie zatrzymano w tej sprawie trzy osoby. Obrona D. zapowiada złożenie zażalenia.

Adwokat Marcin D. został na polecenie warszawskiej prokuratury zatrzymany we wtorek na Pomorzu. Wraz z nim Michał L. i Kamil K. O postawionych zarzutach prokuratura poinformowała w piątek po południu. Marcinowi D. przedstawiono zarzuty popełnienia czterech przestępstw: oszustw na kwoty 18,2 mln zł, ok. 4,7 mln zł (1,2 mln USD) oraz ponad 1,3 mln zł (w sumie na ponad 24 mln zł) oraz prania brudnych pieniędzy w kwocie ponad 2 mln zł.

Michałowi L. przedstawiono zarzut oszustwa na kwotę ponad 1,3 mln zł, a Kamilowi K. - popełnienia czterech czynów zabronionych: wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym na kwotę ponad pół miliona zł, pomocnictwo w przestępstwie wierzycielskim oraz dwa zarzuty prania brudnych pieniędzy.

"Po przesłuchaniu wobec podejrzanego Michała L. zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 150 tysięcy złotych, dozoru policji połączonego z obowiązkiem stawiennictwa raz w tygodniu we właściwej miejscowo jednostce policji oraz zakazem kontaktowania się z określonymi osobami" - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.

Wobec pozostałych dwóch zatrzymanych skierowano do sądu wnioski o trzymiesięczny areszt. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i aresztował Marcina D. Prokurator Skiba zaznaczył, że ze względu na wielowątkowy charakter sprawy oraz zaplanowane do wykonania czynności procesowe na obecnym etapie nie będą udzielane szczegółowe informacje w tej sprawie.

Obrona: decyzję sądu uważamy za bezpodstawną i krzywdzącą

Obrona podejrzanego zapowiedziała złożenie zażalenia na decyzję sądu. "Jesteśmy zdumieni działaniami prokuratury, która pokrzywdzonego uznaje za podejrzanego. Decyzję sądu uważamy za bezpodstawną i krzywdzącą" - przekazali obrońcy adwokat Łukasz Rumszek i adwokat Marek Dubieniecki. "Nasz klient przedstawił niesporne dowody niewinności, które zostały przez sąd całkowicie zignorowane i pominięte. Właśnie to, a także inne wady formalne postępowania przesądzają o konieczności złożenia zażalenia, które wpłynie do sądu pierwszej instancji w przyszłym tygodniu" - poinformowali.

Zatrzymanie Marcina D. w 2015 roku

Marcin D. miał już wcześniej kłopoty z prawem. W sierpniu 2015 r. zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzenia 14,5 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i prania brudnych pieniędzy o wartości 8,4 mln zł.

Spędził w areszcie 14 miesięcy. Wyszedł na wolność w październiku 2016 r. po wpłaceniu trzech milionów złotych poręczenia majątkowego.

W grudniu 2017 r. do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął w tej sprawie akt oskarżenia. Zostało nim objętych 9 osób, w tym Marcin D. We wrześniu 2015 r. decyzją Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku Marcin D. został zawieszony w czynnościach zawodowych.

W grudniu 2019 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie wydał postanowienie o aresztowaniu D. na dwa miesiące w związku z zarzutem płatnej protekcji w sprawie SKOK Wołomin.

Marcin D. i Marta Kaczyńska rozwiedli się w listopadzie 2016 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, TOK FM

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP

Udostępnij:
Tagi:
ProkuraturaCBA
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

