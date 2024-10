Łabędź utknął pomiędzy dwoma ogrodzeniami

czytaj dalej

Tarnowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Bogdanowi C. i jego konkubinie Ewą Sz., z którą miał zmuszać swoje dzieci do żebractwa. Za zebrane pieniądze para kupowała alkohol i jedzenie. Według prokuratury mężczyzna znęcał się też fizycznie i psychicznie nad swoją 12-letnią córką i 14-letnim synem.