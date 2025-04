Zwiedzanie okrętów, pikniki i koncerty. Majówka w Trójmieście

Jak Polacy spędzają majówkę? Jedni stawiają na odpoczynek od zgiełku miasta, inni wybierają city break Źródło: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24

Koncerty, spacery, pikniki i zwiedzanie okrętów- to tylko niektóre z majówkowych atrakcji w Trójmieście. Co robić w majówkę 2025 w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Wybrane wydarzenia.

Trójmiasto oferuje szereg wydarzeń z okazji święta flagi i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Gdańsk, Gdynia i Sopot oprócz oficjalnych uroczystości, przewidziały również atrakcje - między innymi warsztaty, pikniki i koncerty.

Majówka w Gdańsku 2025

Gdańsk będzie świętował Dzień Flagi i Święto Konstytucji Trzeciego Maja. Już od 30 kwietnia do 5 maja, po zmroku, podświetlone na biało-czerwono będą: pomnik Anny Walentynowicz we Wrzeszczu, pomnik Józefa Piłsudskiego na Strzyży, pomnik Tym, co za Polskość przy Podwalu Staromiejskim, pomnik Poległych Stoczniowców przy placu Solidarności, wiadukt przy ul. Uczniowskieja oraz wiadukt przy Galerii Bałtyckiej.

1 maja, czwartek

Gdańsk nie zapomina też o 21. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, która wypada w tym roku.

W czwartek, 1 maja, o godzinie 10.00 na Górze Gradowej odbędzie się uroczyste podniesienie flagi Unii Europejskiej przy dźwiękach "Ody do radości" – finałowego fragmentu IX symfonii Beethovena, będącego hymnem UE.

2 maja, piątek

O godzinie 11.00 w punkcie przygotowanym pod budynkiem LOT-u będzie można otrzymać biało-czerwone flagi. Z wieży kościoła św. Katarzyny usłyszymy koncert carillonowy zatytułowany "Carillony dla Biało-Czerwonej", w wykonaniu Moniki Kaźmierczak, miejskiej carillonistki.

W ramach obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej o godzinie 12.00, przy dźwiękach trąbki, na 42-metrowym maszcie ponownie pojawią się narodowe barwy. W wydarzeniu na Górze Gradowej weźmie udział Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, a uczestnicy będą mogli bezpłatnie odebrać flagi, żeby ozdobić nimi swoje domy i balkony.

Przy uroczystym podniesieniu flagi państwowej na Górze Gradowej asystować będą żołnierze garnizonu Gdańsk, którzy zaprezentują też pokaz artyleryjski.

3 maja, sobota

O godzinie 10.45 zabrzmią dzwony kościoła św. Katarzyny. Konfraternia Dzwonników przez 15 minut ręcznie będzie wprowadzać w ruch serca dzwonów - usłyszymy m.in. "Pokój i Pojednanie".

O godzinie 13 w Ratuszu Głównym Miasta będzie można wysłuchać koncertu carillonów w wykonaniu Moniki Kaźmierczak, carillonistki miejskiej. W programie znalazły się utwory patriotyczne, w tym Hymn Narodowy oraz kompozycje Stanisława Moniuszki. Koncertu będzie można wysłuchać na żywo i online na Facebooku carillonów gdańskich.

O godzinie 15.00 przed Zespołem Przedbramia odbędzie się inscenizacja historycznej zmiany warty z udziałem żołnierzy i cywilów. Zgromadzeni przejdą później Traktem Królewskim do Dworu Artusa, gdzie o godz. 15.30 odbędzie się inscenizacja przysięgi mieszczan gdańskich na wierność królowi i Rzeczpospolitej. Tam rekonstruktorzy w strojach z epoki złożą przysięgę na podstawie oryginalnego tekstu, którego tradycja sięga drugiej połowy XVII wieku.

Gdańscy samorządowcy uczczą 234. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, składając kwiaty pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego na Targu Drzewnym. Będzie tam także można odebrać flagi RP i Gdańska. W

Majówka w Gdyni 2025

W Gdyni zaplanowano oficjalne uroczystości. Nie zabraknie i w tym roku "Błyskawicznej majówki", organizowanej przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

1 maja, czwartek

O godzinie 12.00 Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni zaprasza na Nabrzeże Pomorskie na "Błyskawiczną majówkę". W programie przewidziano: koncert Orkiestry Reprezentacyjnej MW, występ Kompanii Reprezentacyjnej MW, przemarsz podchorążych AMW w strojach historycznych, występ Zespołu Wokalnego Klubu MW Riwiera, stanowisko World of Warships oraz grupy rekonstrukcyjne.

Będzie można też zjeść wojskową grochówkę z historycznej kuchni polowej.

Od godziny 13.30 będzie możliwe bezpłatne zwiedzanie okrętu ORP "Błyskawica".

2 maja, piątek

O godzinie 12.00 na nabrzeżu Pomorskim i pokładzie okrętu ORP "Błyskawica" odbędzie się uroczystość z asystą honorową Marynarki Wojennej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

3 maja, sobota

O godzinie 8.00 wszystkie okręty Marynarki Wojennej podniosą wielką galę banderową.

O godzinie 10.00 w bazylice morskiej zostanie odprawiona msza, a o godz. 11.15 rozpocznie się przemarsz ulicami: Świętojańską, Żwirki i Wigury, Słowackiego pod pomnik Konstytucji 3 Maja, gdzie rozpoczną się centralne uroczystości 234. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Majówka w Sopocie 2025

Sopocką majówkę zorganizują Instytucje kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nie zabraknie koncertów, spacerów, warsztatów i pikników.

1 maja, czwartek

Na Błoniach Sopockich w godzinach 11-15 odbędzie się piknik rodzinny. Będą strefy: sportowa, dla dzieci, chillout oraz gastronomiczna

W programie przewidziano między innymi animacje dla dzieci, konkursy, zumbę oraz pilates.

O godzinie 16 w Teatrze Atelier odbędzie się koncert młodych muzyków trójmiejskiej sceny rockowej - zespołu Three Deaths i goście.

O godzinie 17 w Goyki 3 Art Inkubator odbędzie się czytanie performatywne fragmentów książek "Chłopki. Opowieść o naszych babkach" i "Służące do wszystkiego".

2 maja, piątek

W Państwowej Galerii Sztuki w godzinach 12-14 odbędzie się spacer "W poszukiwaniu dzikich pszczół". Wydarzenie rozpocznie się prezentacją zdjęć przedstawiających różne gatunki dzikich pszczół, później uczestnicy wyruszą na poszukiwanie roślin, które stanowią pożywienie dla pszczół.

O godzinie 14 w Goyki 3 Art Inkubator odbędzie się ognisko oraz piknik z wykorzystaniem warzyw i ziół z ogrodu społecznego.

W Bibliotece Sopockiej o godzinie 13.30 odbędzie się gra terenowa "Na morza dnie".

Muzeum Sopotu organizuje spacer historyczny "Śladem parków i ogrodów". Zbiórka o godz. 12 pod Urzędem Miasta Sopotu.

W godzinach 17-18 w centrum kultury Mamuszki 14 będzie można posłuchać muzyki na żywo. "W stronę morza" to koncert, który odbędzie się na balkonie Mamuszki 14 i będzie można go oglądać z plaży – organizatorzy zachęcają do ubrania się odpowiednio do pogody oraz zabrania ze sobą koca.

3 maja, sobota

W godzinach 10.00-14.00 na plaży przy molo w Sopocie odbędzie się coroczny turniej siatkówki plażowej. Zapisy odbywać się będą w dniu zawodów w godz. 9.00-10.00.

W Grodzisku w Sopocie w godzinach 12-16 odbędzie się kilka wydarzeń: m. in. festyn historyczny i koncert dawnej muzyki zespołu Veratus. Na odwiedzających czekać też będzie ognisko oraz pokazy rzemiosł dawnych i warsztaty w osadzie z epoki kamienia.

O godzinie 12 na molo odbędzie się Koncert Sopocka Majówka z Wodecki Twist Festiwal.

W kościele pw. św. Jerzego o godzinie 18.00 odprawiona zostanie msza św. O godzinie 19.15 pod pomnikiem Martyrologii Mieszkańców Sopotu przy ul. Kościuszki złożone zostaną kwiaty. W uroczystości weźmie udział kompania honorowa oraz Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej.

