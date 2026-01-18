Zablokowali drogę ekspresową, odpalili fajerwerki i race. Policja apeluje

Do zdarzenia doszło w gminie Kolbudy Źródło: Google Maps

W sobotę, krótko przed północą, policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zdarzenia na drodze ekspresowej S7 na wysokości miejscowości Lublewo w województwie pomorskim. Z informacji przekazanych służbom wynikało, że "grupa osób zatrzymała pojazdy w poprzek jezdni, całkowicie blokując ruch, a następnie użyła fajerwerków oraz rac dymnych".

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Pruszcza Gdańskiego, Gdańska i Kartuz, a także policjantów oddziału prewencji. Nie zastano tam jednak osób, które miały brać udział w zdarzeniu. Dlatego - jak czytamy w policyjnym komunikacie - działania funkcjonariuszy zostały rozszerzone. Wszczęto alarm dla policjantów pionu kryminalnego oraz ruchu drogowego.

Policja apeluje do świadków

Teraz policjanci sprawdzają wszystkie informacje i okoliczności zdarzenia, by ustalić jego dokładny przebieg i zidentyfikować osoby biorące w nim udział.

- Apelujemy do świadków, w szczególności do kierowców poruszających się w tym czasie drogą S7, o zabezpieczenie ewentualnych nagrań z wideorejestratorów i kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim lub najbliższą jednostką policji - podkreślił aspirant Karol Kościuk, rzecznik prasowy KPP w Pruszczu Gdańskim.

