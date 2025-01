Włamali się do sklepu i uciekli. Samochód, którym podróżowali wpadł do rzeki

Nad ranem w miejscowości Lniska w Pomorskiem doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Samochód wypadł z drogi wprost do rzeki, a osoby nim podróżujące zniknęły. Wszystko wskazuje na to, że to najprawdopodobniej sprawcy nocnego włamania do jednego z kartuskich sklepów z elektroniką. Od wielu godzin szuka ich policja.