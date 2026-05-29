Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pomorze

Linia 666 wraca na trasę na Hel. Wcześniej wywoływała kontrowersje

|
shutterstock_2758554719
Linia 666 na Hel. Nie wszystkim się to podoba (materiał z 2018 roku)
Źródło wideo: Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Linia autobusowa o numerze 666 ponownie pojawi się na trasie prowadzącej na Półwysep Helski, tym razem aż z Krakowa. Po dwóch latach od głośnej zmiany oznaczenia sezonowego połączenia skorzysta z niego nowy przewoźnik.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2023 roku duże emocje wywołała decyzja o zmianie numeracji popularnej sezonowej linii autobusowej kursującej z Dębek lub Karwi przez Półwysep Helski do Helu. Dotychczasowe oznaczenie 666 zastąpiono numerem 669.

Linia przez lata stała się rozpoznawalna wśród turystów i internautów, jednak jej numer budził także kontrowersje. Część osób zwracała uwagę na skojarzenia z tzw. liczbą Bestii i apelowała o zmianę oznaczenia. Przewoźnik tłumaczył wówczas swoją decyzję napływającymi pismami i reakcjami dotyczącymi numeracji połączenia.

Zmiana spotkała się z mieszanym odbiorem. Część internautów krytykowała rezygnację z charakterystycznego numeru, wskazując, że stał się on jednym z bardziej rozpoznawalnych elementów lokalnej, wakacyjnej trasy na Hel.

To koniec "piekielnej" linii na Hel. "Nowa numeracja ma związek z wieloma pismami"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To koniec "piekielnej" linii na Hel. "Nowa numeracja ma związek z wieloma pismami"

Przeprowadzono analizę ryzyka

Teraz z charakterystycznego numeru 666 postanowił skorzystać FlixBus, który uruchamia sezonowe połączenie na trasie prowadzącej z Krakowa na Półwysep Helski. Jak przekazał nam Aleksander Kalenik z biura prasowego przewoźnika, numer został wybrany świadomie jako element komunikacji marketingowej.

- Celem jest przede wszystkim wyróżnienie sezonowego połączenia i zwrócenie uwagi na nową opcję podróży do kultowego miejsca nad polskim morzem. Numer 666 został wybrany celowo jako element komunikacji marketingowej, mający zwiększyć rozpoznawalność połączenia na popularnej wakacyjnej trasie do Helu - poinformował.

Jak dodał, przed podjęciem decyzji firma analizowała możliwe reakcje pasażerów oraz potencjalne ryzyka wizerunkowe. Według przewoźnika dotychczasowy odbiór jest głównie neutralny lub pozytywny.

Linia ma kursować sezonowo w okresie wakacyjnym - raz dziennie, siedem dni w tygodniu w obu kierunkach. Pełna trasa połączenia obejmuje następujące przystanki: Kraków - Warszawa - Lotnisko Warszawa-Modlin (Nowy Dwór Mazowiecki) - Drobin - Sierpc - Rypin - Brodnica - Jabłonowo Pomorskie - Radzyń Chełmiński - Grudziądz - Gdańsk - Gdynia - Władysławowo - Chałupy - Kuźnica - Jastarnia - Jurata - Hel.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 4 min
pc
"Moje pojawienie się na świecie odbyło się w atmosferze skandalu towarzyskiego"
Piotr Jacoń
42 min
pc
Niezwykłe odkrycia polskich archeologów
Sekcja Archeo
1 godz 4 min
pc
Swoim wyczynem zapisał się w historii. "Myślę, że rodzice nie do końca rozumieją, czym się zajmuję"
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
HelautobusKomunikacja Miejska
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Sikorski
Decyzja Zełenskiego, zapowiedź Nawrockiego. Sikorski komentuje
Polska
Polskie F-35 "bez radarów"? Nie te
F-35 przyleciały do Polski "bez radarów"? Które to myśliwce
Michał Istel
Rozbój na Chmielnej
Brutalny rozbój w centrum Warszawy. Policja publikuje nagranie i szuka sprawców
WARSZAWA
Sąd okręgowy w Poznaniu
Pracownik zbrojeniówki aresztowany pod zarzutem szpiegostwa
pap_20250814_1DY (1)
Szef MON reaguje na słowa prezydenta. "Powiedziałem prawdę"
Ulica Łużycka w Zgorzelcu
Znalazł na ulicy milion w worku i już nie oddał
Wrocław
Donald Tusk
Tusk: decyzja Zełenskiego jest niepokojąca
Mikołaj Gątkiewicz
Księga kondolencyjna posła Lewicy Łukasza Litewki w Sejmie
Nowe ekspertyzy w sprawie śmierci posła Litewki
Katowice
Michał Sopiński
Żurek odwołał rektora uczelni. "Z powodu naruszenia przepisów"
Polska
Lech Wałęsa
Wałęsa: publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi
Polska
Anita Orban i Peter Magyar
Orban wyprzedza Magyara. Wyniki sondażu na Węgrzech
Świat
Młodzież (zdjęcie ilustracyjne)
Nie pracują, nie kształcą się. Mówią, że to "stracone pokolenie"
Świat
Prezydent RP Karol Nawrocki w drodze na spotkanie z przedstawicielami mediów przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie
Nawrocki: zaproponowałem, by odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego
Spalony wóz strażacki
Stracili wóz gaśniczy. Jeździł ponad 50 lat
MAZOWSZE
Pożar pod Warszawą, akcja gaśnicza
Jak doszło do wielkiego pożaru. Policja sprawdza hipotezy
MAZOWSZE
rumunia dron
Rosyjski dron w Rumunii. Jest decyzja Bukaresztu
Świat
złoto sztabki złota w banku
Setki sztabek złota w domu byłego urzędnika. Oto jak je zdobył
Maciej Wacławik
Deszcz burza lato
Szykuje się niespokojny weekend. Co potem?
METEO
Zbigniew Ziobro
Sejm zdecydował w sprawie immunitetu Ziobry
Zamieszki w Gliwicach
Zamieszki i agresywny tłum na juwenaliach. Ochrona użyła gazu
Katowice
Nowe Delhi, Indie
Największy bunt wobec premiera od 12 lat. Wszystko przez jedną wypowiedź
Grób Łukasza Litewki 28 maja po uprzątnięciu skutków pożaru
Pożar na grobie Łukasza Litewki
Katowice
Dziennikarz TVN24 Artur Molęda relacjonuje pożar pod Warszawą z helikoptera
Pożar "rozciąga się absolutnie po horyzont". Nasz reporter pokazał go z góry
Krzysztof Posytek
piorun burza
Ostrzeżenia przed nocnymi burzami. Gdzie je wydano
METEO
Karol S. został uniewinniony
Neonazistowska koszulka zamiast munduru. Mężczyznę tłumaczy prawniczka
Lublin
Zdarzenie drogowe, Stara Miłosna (Warszawa)
Zderzenie czterech samochodów i mężczyzna na aucie
WARSZAWA
Walka z pożarem lasu
Walczą z wielkim pożarem. Kluczowe najbliższe cztery godziny
MAZOWSZE
Maciej Wiewór
"Kancelaria prezydenta była regularnie informowana". Trwa spór wokół traktatu
Pędził Astonem Martinem 236 kilometrów na godzinę
Pędził luksusowym autem ponad 200 na godzinę. Kierowca z Niemiec słono zapłacił
Wrocław
Zbigniew Ziobro
Co dalej z Ziobrą? Jest zapowiedź Żurka
NEWS MICHALSKIEGO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica