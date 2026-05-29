Pomorze Linia 666 wraca na trasę na Hel. Wcześniej wywoływała kontrowersje Oprac. Natalia Grzybowska |

Linia 666 na Hel. Nie wszystkim się to podoba (materiał z 2018 roku)

Przypomnijmy, że w czerwcu 2023 roku duże emocje wywołała decyzja o zmianie numeracji popularnej sezonowej linii autobusowej kursującej z Dębek lub Karwi przez Półwysep Helski do Helu. Dotychczasowe oznaczenie 666 zastąpiono numerem 669.

Linia przez lata stała się rozpoznawalna wśród turystów i internautów, jednak jej numer budził także kontrowersje. Część osób zwracała uwagę na skojarzenia z tzw. liczbą Bestii i apelowała o zmianę oznaczenia. Przewoźnik tłumaczył wówczas swoją decyzję napływającymi pismami i reakcjami dotyczącymi numeracji połączenia.

Zmiana spotkała się z mieszanym odbiorem. Część internautów krytykowała rezygnację z charakterystycznego numeru, wskazując, że stał się on jednym z bardziej rozpoznawalnych elementów lokalnej, wakacyjnej trasy na Hel.

Przeprowadzono analizę ryzyka

Teraz z charakterystycznego numeru 666 postanowił skorzystać FlixBus, który uruchamia sezonowe połączenie na trasie prowadzącej z Krakowa na Półwysep Helski. Jak przekazał nam Aleksander Kalenik z biura prasowego przewoźnika, numer został wybrany świadomie jako element komunikacji marketingowej.

- Celem jest przede wszystkim wyróżnienie sezonowego połączenia i zwrócenie uwagi na nową opcję podróży do kultowego miejsca nad polskim morzem. Numer 666 został wybrany celowo jako element komunikacji marketingowej, mający zwiększyć rozpoznawalność połączenia na popularnej wakacyjnej trasie do Helu - poinformował.

Jak dodał, przed podjęciem decyzji firma analizowała możliwe reakcje pasażerów oraz potencjalne ryzyka wizerunkowe. Według przewoźnika dotychczasowy odbiór jest głównie neutralny lub pozytywny.

Linia ma kursować sezonowo w okresie wakacyjnym - raz dziennie, siedem dni w tygodniu w obu kierunkach. Pełna trasa połączenia obejmuje następujące przystanki: Kraków - Warszawa - Lotnisko Warszawa-Modlin (Nowy Dwór Mazowiecki) - Drobin - Sierpc - Rypin - Brodnica - Jabłonowo Pomorskie - Radzyń Chełmiński - Grudziądz - Gdańsk - Gdynia - Władysławowo - Chałupy - Kuźnica - Jastarnia - Jurata - Hel.

