Trójmiasto

Policjant zatrzymał podejrzanego o kradzież i trafił do szpitala

Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował funkcjonariusza
Złodziej zaatakował policjanta w dyskoncie. Funkcjonariusz przeszkodził mu w kradzieży
Źródło wideo: KPP Lębork
Źródło zdj. gł.: KPP Lębork
Policjant z Lęborka, który po zakończonej służbie robił zakupy w jednym ze sklepów, zatrzymał mężczyznę podejrzanego o kradzież. Doszło do szarpaniny, podczas której funkcjonariusz doznał urazu oka.

W poniedziałek wieczorem w jednym z lęborskich dyskontów funkcjonariusz komendy powiatowej w Lęborku, będąc prywatnie na zakupach, zauważył mężczyznę, który przeszedł przez linię kas bez płacenia za towar.

Policjant zatrzymał go przy wyjściu, przedstawił się i okazał legitymację służbową.

"Mężczyzna odpychał funkcjonariusza i atakował go, wkładając kciuk do oka i naciskając ze znaczną siłą, próbując zmusić do odstąpienia od interwencji" - przekazała lęborska policja.

Na miejsce wezwano patrol policji, który pomógł w obezwładnieniu mężczyzny. Jak ustalili policjanci, 27-latek próbował wynieść ze sklepu zabawki, środki czystości oraz alkohol o łącznej wartości przekraczającej 1,1 tysiąca złotych.

Policjant w szpitalu, podejrzany o kradzież w areszcie

Policjant z urazem oka trafił do szpitala, a zatrzymany 27-latek został osadzony w policyjnej celi.

Usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej, dwóch wcześniejszych kradzieży w sklepach oraz zmuszania policjanta przemocą do zaniechania czynności służbowej.

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował funkcjonariusza
Usłyszeli huk i wybiegli przed budynek. 43-latek rozbił drzwi komisariatu
Usłyszeli huk i wybiegli przed budynek. 43-latek rozbił drzwi komisariatu

Sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. 27-latek działał w warunkach recydywy. Grozi mu od 1,5 roku do nawet 15 lat pozbawienia wolności.

