Zabarykadował się w mieszkaniu, przetrzymywał kobietę. 35-latek obezwładniony Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pomorska policja poinformowała o zatrzymaniu 35-letniego mężczyzny, który zabarykadował się w mieszkaniu w Lęborku. Mężczyzna wcześniej sam zadzwonił do policjantów w piątek przed godziną 4 rano.

- Ten mężczyzna sam zadzwonił na policję, twierdząc, że jeżeli ktoś będzie próbował dostać się do środka, może stać się coś złego. W mieszkaniu znajduje się też najprawdopodobniej kobieta - mówiła nam asp. sztab. Marta Szałkowska z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Jak poinformowała nas po godzinie 9 Szałkowska, 35-latek został zatrzymany. W środku była również 21-letnia kobieta. Na miejscu są ratownicy, którzy sprawdzają, w jakim kobieta jest stanie. Do szpitala na badania przewieziony został również 35-latek.

📌Mężczyzna, który zabarykadował się w mieszkaniu jednej z kamienic w Lęborku, po wejściu kontrterrorystów, został obezwładniony i zatrzymany. Nikt nie odniósł obrażeń. @PolskaPolicja pic.twitter.com/r4zwk1v9te — PomorskaPolicja (@PomorskaPolicja) January 2, 2026 Rozwiń

Na miejscu kontrterroryści i negocjatorzy

Na miejscu od rana pracowali negocjatorzy, którzy rozmawiali z mężczyzną i próbowali nakłonić go do opuszczenia mieszkania i porzucenia ewentualnie posiadanych niebezpiecznych narzędzi.

Działania prowadzili też kontrterroryści. - Odcięto dopływ gazu do kamienicy, pod oknem mieszkania mężczyzny rozstawiono poduszkę powietrzną - informowała około godziny 8 oficer prasowa.

Po godzinie 9 zatrzymano 35-latka.

O sprawie pierwsze poinformował serwis RMF FM.

OGLĄDAJ: TVN24 HD