Lębork Pożar gołębnika, spłonęło ponad 100 gołębi. Szukają kobiety ze zdjęć Oprac. Michał Malinowski |

Do zdarzenia doszło w Lęborku Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: KPP w Lęborku

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Jak przekazali policjanci, do zdarzenia doszło w nocy 25 czerwca przy ulicy Gierymskiego w Lęborku. Ktoś celowo podpalił gołębnik, w którym znajdowało się ponad 100 gołębi.

Teraz opublikowali wizerunek kobiety, która - według ich ustaleń - może mieć związek z tym zdarzeniem.

W sprawie pożaru gołębnika policja szuka kobiety ze zdjęcia Źródło zdjęcia: KPP w Lęborku

"Wszystkie osoby, które rozpoznają tę kobietę, albo mają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia sprawcy, prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny: 47 74 24 859 lub 112, bądź mailowy: komenda.lebork@gd.policja.gov.pl" - podała Komenda Powiatowa Policji w Lęborku.

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