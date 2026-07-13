Lębork
Pożar gołębnika, spłonęło ponad 100 gołębi. Szukają kobiety ze zdjęć
Jak przekazali policjanci, do zdarzenia doszło w nocy 25 czerwca przy ulicy Gierymskiego w Lęborku. Ktoś celowo podpalił gołębnik, w którym znajdowało się ponad 100 gołębi.
Teraz opublikowali wizerunek kobiety, która - według ich ustaleń - może mieć związek z tym zdarzeniem.
"Wszystkie osoby, które rozpoznają tę kobietę, albo mają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia sprawcy, prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny: 47 74 24 859 lub 112, bądź mailowy: komenda.lebork@gd.policja.gov.pl" - podała Komenda Powiatowa Policji w Lęborku.
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Źródło: tvn24.pl