Porwali 15-latka, bo chcieli pieniędzy

Policja zatrzymała cztery osoby w związku z porwaniem 15-latka z Lęborka (Pomorskie). Jak ustalili policjanci, mężczyźni mieli kominiarki na głowach, jeden z nich trzymał ostry przedmiot. Zmusili poszkodowanego do wejścia do auta i wywieźli go w pole. Tam mieli go bić i mu grozić, próbując wymusić na nim zwrot pieniędzy. Nastolatek nie odniósł poważnych obrażeń. Wśród zatrzymanych jest 16-latek.