Naprawiono kolejową sieć trakcyjną. Wznowiono ruch pociągów

W środę godzinie 6.45 na odcinku Godętowo-Lębork zatrzymał się pociąg Polregio i zgłosił uszkodzenie sieci trakcyjnej. Wstrzymano wtedy ruch pociągów. Przed godziną 10 spółka PKP Polskie Koleje Państwowe poinformowała, że sieć została naprawiona, a pociągi wróciły na trasy.

- Po pracach ekip technicznych i pociągu sieciowego o godzinie 9.16 ruch pociągów został przywrócony- mówi nam Bartosz Pietrzykowski, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przyczyny uszkodzenia sieci wyjaśni komisja

Jak wcześniej informował Pietrzykowski, awaria wystąpiła na tym samym odcinku Godętowo-Lębork już w poniedziałek. Dodał, że po usunięciu awarii w poniedziałek prace na tym odcinku były kontynuowane nocą. Pociągi które przejeżdżały tą trasą poruszały się z opuszczonymi pantomografami.

- Po tych zdarzeniach poniedziałkowych zdecydowaliśmy się na to, żeby dokonać niezbędnych napraw i zabezpieczyć sieć trakcyjną. Aby móc przywrócić ruch pociągów i żeby nie wstrzymywać go nawet na kilkanaście godzin, podjęliśmy decyzję, że prace te będą wykonywane w porze nocnej, kiedy ruch pociągów się nie odbywa. Takie prace były wykonywane w nocy z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę. Takie prace są planowane także na tę kolejną noc - dodał Bartosz Pietrzykowski.

Jak mówi, przyczyny uszkodzenia trakcji wyjaśniać będzie specjalna komisja.

Opracowała: Marta Korejwo-Danowska